Meski Sudah Negatif Covid-19, Nishikori Mundur dari AS Terbuka

PETENIS Jepang Kei Nishikori, Rabu (26/8), mengundurkan diri dari Amerika Serikat (AS) Terbuka sembari mengumumkan dirinya telah negatif covid-19.

Petenis berusia 30 tahun itu merupakan runner-up AS Terbuka 2014 dan petenis putra Asia pertama yang mencapai final turnamen Grand Slam.

Dua penampilan terbaik Nishikori di turnamen Grand Slam adalah mencapai semifinal pada 2016 dan 2018, keduanya juga di Flushing Meadows.

"Saya sangat senang mengumumkan saya telah negatif covid-19," ujar Nishikori lewat media sosial. "Saya akan berlatih kembali mulai besok."

"Bersamaan dengan itu, saya memutuskan tidak ambil bagian dalam AS Terbuka tahun ini. Saya beristirahat panjang sehingga merasa tidak akan bisa menampilan permainan terbaik saya. Bermain di laga best of five set bukanlah pilihan yang bijaksana."

"Hal ini sangat mengecewakan karena saya sangat menyukai AS Terbuka dan memiliki banyak kenangan indah di sana," lanjutnya.

Nishikori yang berperingkat 31 dunia menjadi petenis papan atas terbaru yang mundur dalam turnamen Grand Slam yang akan mulai digelar pada Senin (31/8).

AS Terbuka kali ini tidak akan menampilkan juara bertahan Rafael Nadal dan Roger Federer serta juara bertahan putri Bianca Andreescu dan peringkat satu dunia Ashleigh Barty. (AFP/OL-1)