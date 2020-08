Dua Ajang Balap Motor Piala Menpora Digeler di Jabar

IKATAN Motor Indonesia (IMI) Jawa Barat bekerja sama dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar dua event balap sepeda motor bergengsi di dua kota dalam waktu bersamaan dengan mengusung Piala Menpora Republik Indonesia 2020.

Dua event balap tersebut bertajuk Jabar Open Road Race Championship Subang (JORRCS) dan Jabar Open Motocross dan Grasstrak Championship Sumedang (JOMGTXCS) 2020 ini Putaran pertamanya akan berlangsung pada 29-30 Agustus 2020 di kota Subang untuk kategori road race dan Sumedang untuk kategori motocross dan grasstrack.

Ketua Pengurus Provinsi IMI Jabar Fahcrul Sarman berharap, lewatJORRCS dan JOMGTXCS 2020 ini dapat tercipta iklim kompetisi yang sehat serta menjadi barometer bagi pemilik tim, dan pembalap, juga menjadi media yang tepat bagi pemilik merek untuk mempromosikan produknya, sehingga tercipta industri olahraga otomotif kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas,.

“JORRCS dan JOMGTXCS 2020 akan digelar sebanyak 3 putaran dengan memperebutkan piala Menpora RI. Oleh karena itu agar kompetisi tesebut berjalan lancar, tentu diperlukan sinergi bersama antar seluruh stake holder yaitu regulator, perwakilan komunitas raiders / crosser, EO, pemilik merek dan pebisnis otomotif,” katanya usai bertemu Menpora Zainudin Amali di Jakarta, Rabu (26/8).

Fachrul menjelaskan, Putaran Pertama JORRCS dan JOMGTXCS 2020 diselenggarakan di dua kota di Jabar, Jabar dipilih jadi arena karena memiliki banyak komunitas balap road race, mx dan gtx serta sudah terbukti beberapa kali menggelar event balap dalam skala Nasional maupun Internasional dengan sirkuit yang berstandar nasional, sehingga menjadi salah satu barometer kegiatan otomotif di Indonesia.

“Jadi sebagai barometer penyelenggara JORRCS dan JOMGTXCS 2020 ini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan membuat tim khusus yang bertanggung jawab untuk memonitor dan mengontrol secara periodik kegiatan peserta balap, panitia balap di sela-sela pertandingan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan event ini digelar dengan tanpa penonton,” Papar Fachrul.

Meskipun tanpa penonton, pecinta balap di Jabar dan juga di seluruh Indonesia tetap bisa menyaksikan para pembalap idolanya bertanding di masing-masing kelas yang diperlombakan pada ajang JORRCS dan JOMGTXCS 2020 ini lewat siaran langsung di kanal youtube VMX.id

Untuk JORRCS memperlombakan kelas utama Senior Perorangan dan Beregu, Underbone 150cc. Lalu kelas utama junior Perorangan & Beregu, serta Underbone 125cc. Sedangkan untuk JOMGTX memperlombakan kelas utama MX Perorangan & Beregu, MX2, Kelas utama MX JUNIOR Perorangan & Beregu, SE 125cc, kelas utama GTX Senior Perorangan & Beregu, Trail UP TO 155cc. Kelas utama Junior Perorangan & Beregu JUNIOR, Trail UP TO 155cc.

“Kejuaraan JORRCS dan JOMGTXCS 2020 ini terbuka untuk peserta yang datang dari luar Jabar atau pembalap nasional sepanjang mereka memiliki KIS (Kartu Izin Start) yang diterbitkan dari IMI Provinsinya masing-masing. Jadi dengan direstui dan memperebutkan Piala MENPORA RI ini, tentu sudah sangat menunjukan perhatian beliau (Menpora) yang sangat besar terhadap potensi dari kegiatan olahraga ini yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung Sport Industri, Sport Tourism dan Sport Science,” jelas Fachrul.

“Melalui JORRCS & JOMGTXCS 2020, insya Allah akan menjadi salah satu bentuk pembinaan atlet muda di Indonesia, khususnya di Jabar lewat kompetisi dimana dibuka kelas utama Junior. Dilihat dari kelas-kelas tersebut, event ini bisa dibilang juga sebagai road to PON dan PORDA 2021,” tutup Fachrul.

Tahun ini JORRCS dan JOMGTXCS 2020 akan berlangsung sebanyak 3 Putaran, yaitu Putaran Pertama di Subang dan Sumedang, Putaran 2 di Bekasi dan Putaran 3 di Soreang, Bandung. Tercatat beberapa tim dan pembalap nasional di road race, motocross juga grasstrack hadir dalam kompetisi yang memperebutkan piala Menpora RI 2020 ini. (RO/OL-7)