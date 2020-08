Matt Dillon Jadi Juri di Festival Film Venice

Aktor Amerika Serikat Matt Dillon telah bergabung dengan juri untuk Festival Film Venice ke-77, kata penyelenggara FFV pada Selasa (25/8).

Dillon menggantikan sutradara Rumania Cristi Puiu, yang tidak dapat menghadiri acara pada 2-12 September mendatang seperti dilansir dari ansa.it.

Karier film Matt Dillon yang sukses telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade di film bergenre drama dan komedi.

Penampilan Dillon sebagai polisi rasis dalam film Crash banyak menuai pujian. Peran ini membuatnya mendapatkan nominasi untuk Academy Award, Golden Globe Award, Screen Actors Guild Award, Critics Choice Award, BAFTA Award. Film ini juga memberinya kemenangan dalan Independent Spirit Award. Selain itu, film tersebut memberinya penghargaan Screen Actors Guild Award dan Critics Choice Award untuk Best Ensemble.

Dari penampilan dalam film The Outsiders peran sebagai detektif swasta lucu di There Something About Mary, Dillon telah membuktikan dirinya merupakan salah satu aktor paling potensial di generasinya.

Selain sebagai aktor ulung, Dillon menulis, dan membuat debut sutradara film fitur dengan City of Ghosts, yang ia bintangi bersama Gérard Depardieu, Stellan Skarsgård, dan James Caan.

Baru-baru ini, Dillon telah menyutradarai sebuah film dokumenter yang saat ini sedang diproduksi tentang penyanyi soul Kuba El Gran Fellove.

Selain Dillon, komposisi definitif dari Juri Festival Film Venice ke-77 adalah aktris Cate Blanchett (Australia), aktor Veronika Franz (Austria), sutradara dan penulis skenario Joanna Hogg (Inggris), sutradara dan penulis skenario Nicola Lagioia (Italia), penulis Christian Petzold (Jerman), sutradara dan penulis skenario Ludivine Sagnier (Prancis). (ANSA/H-3) .