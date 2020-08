Eduwisata Sindoro Waterpark Ramai Dikunjungi Wisatawan

EDUWISATA Sindoro Waterpark di Desa Rejosari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sudah ramai dikunjungi wisatawan lokal. Kawasan wisata seluas 5.550 meter persegi ini terletak di kaki Gunung Sindoro dengan ketinggian 1050 meter dari permukaan laut (mdpl).

Kepala Desa Rejosari Teguh Rahayu mengatakan jumlah pengunjung ke kawasan wisata baru ini rata-rata mencapai 900-1.000 orang per bulan.

Saat ini, waterpark juga dilengkapi flying fox dengan tarif Rp10 ribu per orang. Sedangkan tarif untuk renang mencapai Rp7.000 per orang. Penghasilan lainnya dari tarif parkir sepeda motor Rp2.000 per unit dan parkir mobil Rp5.000 per unit.

Pembangunan kawasan eduwisata menelan dana sekitar Rp5,8 miliar dari dana desa, sehingga harus dilakukan secara multi years dalam 3-4 tahun. Dimulai dari tahun 2018 lalu senilai Rp500 juta untuk membangun waterpark untuk anak-anak.

"Pembangunan waterpark mulai Agustus 2018, dan resmi beroperasi mulai April 2019. Hingga saat ini omzet dari waterpark sudah mencapai rata-rata Rp15 juta per bulan," kata Teguh, Rabu (26/8).

Dijelaskan, semula ini adalah tanah kas desa yang kurang produktif, tidak begitu subur. Hanya menghasilkan Rp6juta per tahun dari pembayaran sewa lahan. Pihaknya lalu memanfaatkan sumber mata air Sedandang yang sangat bagus di Gunung Sindoro untuk mengairi waterpark.(OL-5)