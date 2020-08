Clippers Taklukkan Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers berhasil mengungguli Dallas Mavericks 154-111 di playoff NBA Wilayah Barat, Rabu (26/8). Clippers kini memimpin 3-2 dalam seri playoff dengan format best of seven.

Selain menang besar, Clippers juga pecahkan banyak rekor. Catatan 154 poin adalah yang terbaik yang diraih Clippers di playoff NBA. Clippers menjadi tim ketiga yang mencetak skor terbanyak di playoff. Di tempat pertama ada Boston Celtics yang mencetak 157 poin di tahun 1990, dan kedua ada Milwaukee Bucks dengan 156 poin di tahun 1970.

Duet Kawhi Leonard dan Paul George tampil gemilang dala pertandingan itu. Paul George mencetak 35 poin dan Kawhi Leonard menambahkan 32 poin.

Sementara itu, Luka Doncic yang sebelumnya mengalami cedera engkel sudah kembali bermain. Pemain asal Slovenia ini mencatat 22 poin, 8 rebound, dan 4 assist untuk Mavericks.

Clippers akan menjalani pertandingan keenam pada hari Jum’at (28/8). Jika menang, Clippers akan memastikan tiket ke semifinal Wilayah Barat. Jika sebaliknya, laga bakal ditentukan di gim ketujuh. (NBA/OL-14)