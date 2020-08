Tingkatkan SDM, Kementan Latih Petani Subang dan Karawang

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dunia pertanian memerlukan dukungan sumber daya manusia yang handal. Itu sebabnya Training of Trainer Climate Smart Agriculture Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project diselenggarakan di Jawa Barat.

Ia juga berharap para peserta training of trainer dapat segera mengimplementasikan ilmu yang telah mereka dapat. Kegiatan itu digelar di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 24-27 Agustus 2020.

Baca juga: KostraTani 2020 Kementan Didukung Ribuan Komputer

"Para peserta dari Kostratani (Komando Strategis Petani) di Subang dan Karawang diharapkan setelah menerima ilmu dan pelatihan bisa mengimpelemtnasikan dengan baik," ujar Syahrul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Training kali ini sudah memasuki angkatan ketiga. Petani dan penyuluh diharapkan menerapkan pertanian yang cerdas iklim dan ramah lingkungan serta menggalakkan budidaya pangan lokal agar Indonesia mampu menyediakan pangan bagi 267 juta rakyat Indonesia.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menambahkan, pembangunan SDM pertanian melalui Kostratani didukung oleh tiga tiga pilar yaitu penyuluh pertanian, widyaiswara dan dosen/guru.

“Dengan kegiatan ini ada peningkatan produksi melalui peningkatan intensitas pertanaman, peningkatan adopsi teknologi pertanian oleh petani melalui kegiatan TOM (Training of Master Trainer), TOT (Training of Trainer) dan TOF (Training of Farmers)," imbuh dia.

Baca juga: Kostratani Manajemen Pembangunan Pertanian di Kecamatan

Kegiatan ini diikuti 52 orang, terdiri dari 32 peserta dari Kabupaten Subang dan 20 peserta dari Kabupaten Karawang (DI Cipancu dan Cikesik). Materi yang disampaikan terdiri dari materi dasar, materi penunjang dan materi inti yang mengacu pada 11 modul.

Kepala Bidang Penyuluhan Provinsi Jawa Barat Ety Mulyati mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan siap melaksanakan kegiatan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project dengan baik.

Sebagai tambahanan informasi, pada Training of Trainer Climate Smart Agriculture Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project Jawa Barat, sarana teknologi informasi Kostratani diserahterimakan (RO/A-3)