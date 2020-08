Menang di Gim 5, Nuggets Perpanjang Nafas Kontra Jazz

DENVER Nuggets menghidupkan kembali peluang lolos ke semifinal Wilayah Barat setelah mengandaskan Utah Jazz dengan skor 117-107. Jamal Murray menjadi bintang dengan mencetak 42 poin di Gim 5 playoffs NBA di HP Field House, Orlando, Rabu (26/8) WIB.

Murray bermain gemilang di pertandingan itu untuk membawa Nuggets menang dengan memimpin statistik individual tertinggi di timnya. Dia juga berhasil melesakan 8 rebounds dan 8 assist.

Jazz punya rencana pesta di pertandingan kali ini setelah mencetak kemenangan 3-1. Mereka ingin mengeliminasi Nuggets dari playoff wilayah Barat di gim kelima ini. Tetapi rencana tersebut digagalkan Murray.

Baca juga: Antetokounmpo, NBA Defensive Player of the Year

Sementara 30 poin yang dikemas bintang Jazz, Donovan Mitchell, tidak mampu membawa timnya mengunci tiket ke babak semifinal Wilayah Barat.

Berkat kemenangan di gim 5 ini, Nuggets memperkecil kedudukan jadi 2-3 dalam seri 'best of seven'. Gim 6 akan menjadi penentu apakah Nuggets sebagai tim unggulan bisa bertahan atau tersingkir dari playoff.

Nuggets dan Jazz akan kembali jumpa di gim keenam pada Jumat (28/8) WIB. (OL-1)