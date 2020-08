Djokovic Melaju ke Perempat Final Western & Southern Open

PETENIS peringkat satu dunia Novak Djokovic membukukan kemenangan beruntun ke-20 sepanjang 2020 saat menang 6-2 dan 6-4 atas Tennys Sandgren untuk melaju ke perempat final Western & Southern Open di New York, Amerika Serikat (AS).

Djokovic yang menjadi juara Australia Terbuka, awal tahun ini, membutuhkan enam match point untuk membukukan kemenangan straight set atas lawannya.

Djokovic mengakhiri perlawanan Sandgren lewat pukulan forehand dalam laga yang berlangsung selama 88 menit.

"Secara keseluruhan, saya tampil apik. Saya merasa lebih baik dan tampil lebih baik ketimbang tadi malam. Saya berada di jalur yang benar," ujar Djokovic.

Sandgren yang berperingkat 55 dunia memaksa Djokovic bekerja keras dengan menahan match point sebanyak lima kali di set kedua.

Di babak perempat final, Djokovic akan berhadapan dengan petenis Jerman Jan-Lennard Struff yang mengalahkan unggulan tujuh David Goffin 6-4, 3-6, dan 6-4.

Turnamen Western & Southern Open merupakan turnamen pemanasan untuk Amerika Serikat (AS) Terbuka. Turnamen yang digelar tanpa penonton itu biasanya digelar di Cincinnati namun dipindah ke New York untuk menciptakan gelembung bersama AS Terbuka. (AFP/OL-1)