Pesawat Pengintai AS Terbang di Atas Zona Latihan Militer Tiongkok

HUBUNGAN Tiongkok-AS kian memanas, setelah pesawat pengintai U-2 milik AS dilaporkan memasuki zona larangan terbang di atas lokasi latihan tembakan langsung militer Tiongkok (PLA). Pada Selasa (25/8), Beijing telah mengajukan pernyataan tegas yang menolak tindakan militer AS tersebut. Kementerian Pertahanan negara Tirai Nambu itu menilai langkah AS bertentangan dengan aturan atau kesepakatan Tiongkok-AS terkait perilaku di laut dan di udara serta norma internasional.

"Ini adalah tindakan provokasi terbuka dan Tiongkok dengan tegas menentangnya, dan telah mengajukan perwakilan tegas dengan pihak AS," kata Kementerian Pertahanan.

Kementerian mengatakan U-2 terbang tanpa izin di atas zona larangan terbang di wilayah militer utara tempat latihan tembakan langsung dilalukan. Hal itu sangat mengganggu aktivitas latihan normal. Bahkan, bisa dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman atau insiden tak terduga. Beijing pun telah lama mengecam aktivitas pengawasan AS. Sementara Amerika mengeluhkan penyadapan yang tidak aman oleh pesawat Tiongkok.

"Tiongkok menuntut pihak AS segera menghentikan perilaku provokatif semacam ini dan mengambil langkah nyata untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan," tulis pernyataan itu.

Hubungan antara Washington dan Beijing telah memburuk intuk semua sektor mulai dari perdagangan dan hak asasi manusia. Bahkan, AS menilai militer Tiongkok cukup agresif, terutama di Laut China Selatan yang disengketakan dan di sekitar Taiwan yang diklaimnya.

Pada bulan April 2001, penyergapan pesawat pengintai AS oleh jet tempur Tiongkok mengakibatkan tabrakan yang menewaskan pilot Tiongkok dan memaksa pesawat Amerika itu melakukan pendaratan darurat di sebuah pangkalan di pulau Hainan di Tiongkok selatan. 24 awak udara AS ditahan selama 11 hari sampai Washington meminta maaf atas insiden tersebut.(CNA/OL-3)