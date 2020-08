Suarez Navarro Mundur dari US Open

PETENIS putri Spanyol Carla Suarez Navarro menambah panjang daftar petenis yang mundur dari grand slam US Open yang akan digelar di New York, Amerika Serikat mulai 31 Agustus hingga 13 September 2020. Suarez Navarro menyatakan mundur dengan alasan kesehatan.<br><br>

Sebelumnya, enam dari 10 petenis putri top dunia telah lebih dulu mengundurkan diri dari turnamen bergengsi tersebut, Mereka adalah petenis rangking satu dunia Ashley Barty, rangking dua Simona Halep, juara bertahan Bianca Andreescu, Elino Svitolina, Kiki Bertens, serta Belinda Bencic.

“Sayang sekali, saya terpaksa menarik diri dari turnamen US Open tahun ini dengan alasan kesehatan,” kata Navarro dalam sebuah posting di Twitter, Selasa (25/8).

Petenis berusia 31 tahun yang pernah menempati peringkat enam dunia pada 2015 itu sudah mengalami cedera dalam beberapa tahun terakhir. "Saat ini, saya tidak siap untuk bertanding, jadi saya harus mengikuti saran medis,” ungkap Navarro.

Selanjutnya, Navarro yang kini menduduki rangking ke-68 dunia itu akan digantikan oleh petenis Jepang peringkat ke-142 Kurumi Nara pada babak penyisihan US Open.

Selain US Open, Navarro juga mengundurkan diri dari turnamen Western and Southern Open yang tengah berlangsung pekan ini di New York, Amerika Serikat. (Ant/R-1)