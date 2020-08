Potret Pandemi di Novel Teranyar Ika Natassa

Di tengah situasi Pandemi covid-19, Novelis Ika Natassa merilis buku terbarunya bertajuk 'Sementara, Selamanya' pada Minggu (23/8). Meski peluncuran dilakukan secara daring, atensi dan sambutan publik terhadap karya terbarunya ini cukup besar. Terbukti dengan hadirnya ratusan penggemar karya Ika pada peluncuran daring tersebut.

Menurut keterangan Ika, novel ini berawal dari proyek penulisan impulsif yang awalnya dari skenario mini series yang sempat dimainkan oleh Reza Rahadian dan Laura Basuki dengan judul yang sama. Ia juga menjamin para pembaca tidak akan kehilangan esensi saat membaca novel tersebut meski sebelumnya telah difilmkan.

"Pandemi ini menyebabkan ruang gerakku menjadi terbatas, karena hanya di rumah saja. Perubahan yang sangat besar dibanding hidupku biasanya, ada sepi, ada rindu, ada gelisah. Semua rasa ini kutuangkan menjadi cerita dalam 'Sementara, Selamanya'," ungkap Ika.

"Bercerita lewat skenario menghadirkan batasan-batasan yang tak kujumpai saat menulis novel, namun batasan-batasan itu justru jadi tantangan buatku sebagai penulis," lanjutnya.

Secara garis besar novel 'Sementara, Selamanya' ini bercerita tentang pasangan Saka dan Zara yang memutuskan tinggal terpisah saat pandemi covid 19 merebak di Jakarta. Lantaran profesi Zara yang merupakan seorang dokter yang kesehariannya menangani pasien covid, momen yang selalu dinanti oleh dia adalah sambungan video call dari sang istri.

Namun sebuah masalah mulai terjadi. Apa yang kedua tokoh ini janjikan sebagai perpisahan sementara pun hadir di bawah bayang-bayang perpisahan selamanya.

Novel ini merupakan buku kesebelas yang Ika terbitkan, setelah sebelumnya sukses dengan novel berjudul 'Susah Sinyal: Sebuah Novel' pada 2018 lalu yang juga sempat difilmkan. (M-4)