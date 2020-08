Hotel Salak The Heritage, Perpaduan Nilai Sejarah dan Teknologi 

KOTA Bogor menyimpan lembaran sejarah kolonial Belanda yang masih sangat terasa. Peninggalan situs-situs dan bangunan bersejarah yang masih dijaga hingga saat ini mulai dari Stasiun kereta api hingga Gereja Zebaoth dan tidak ketinggalan yang menjadi salah satu ikon Kota Bogor adalah Hotel Salak The Heritage yang berada tepat di depan Istana Kepresidenan Bogor.

Hotel Salak The Heritage dibangun pada tahun 1856 dengan nama Hotel Bellevue yang saat itu dimiliki oleh keluarga Gubernur Jenderal Charles Ferdinan Pahud.

Sejak berdiri hingga sekarang, Hotel Salak The Heritage telah mengalami banyak perubahan dan renovasi namun tetap tidak menghilangkan ciri khasnya yang mewah khas Belanda. "Where Historical Values and Technology Meet" adalah visi yang menjadi acuan hotel ini sehingga masih tetap bertahan dan selalu menjadi pilihan utama tamu saat berada di Kota Bogor.

Memiliki 140 kamar dan 16 ruang pertemuan yang dilengkapi fasilitas terbaik tentunya menjadi nilai lebih bagi siapa saja yang berkunjung. Selain bisa menikmati indahnya Kota Bogor dan bangunan yang bersejarah, Hotel Salak The Heritage juga menawarkan akomodasi menginap serta kebutuhan event MICE (Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition) berstandard hotel berbintang empat yang di lengkapi fasilitas Negative Ion Generator (NIG) dan di support oleh team profesional.

Negative Ion Generator adalah sebuah alat untuk memproduksi ion negatif yang memiliki beberapa manfaat diantaranya membunuh kuman dan virus tidak kasat mata di dalam ruangan agar kualitas udara tetap baik dan sehat selama tamu melakukan kegiatan rapat.

Hotel yang mendapatkan Certificate of Appreciation dari White House Communications Agency atas pelayanan terbaik selama Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan rombongan melakukan kunjungan kenegaraan di Kota Bogor pada tahun 2006 ini.

Hotel Salak The Heritage juga adalah saksi sejarah event-event berskala internasional seperti menjadi tempat pertemuan Perdana Menteri Belanda dan Pemerintahan Indonesia saat kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Istana Kepresidenan Bogor di awal tahun 2020, selain itu Hotel Salak The Heritage juga pada tahun 2019 menerima penghargaan sebagai Hotel Ramah Anak oleh KPAI Kota Bogor.

Business dan leisure adalah dua kata yang tepat untuk menggambarkan Hotel Salak The Heritage, tidak hanya memenuhi kebutuhan akan bisnis tamu berupa fasilitas dan teknologi terbaru tetapi juga kenyamanan keluarga untuk berlibur dengan segala fasilitas yang ramah bagi anak.

Tentunya tidak salah jika Hotel Salak The Heritage menjadi pilihan utama dan terbaik untuk tinggal saat berada di Kota Bogor. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi wesite www.hotelsalak.co.id, email ke marketing@hotelsalak.co.id atau menghubungi (0251) 8373111. (OL-09)