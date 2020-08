Khofifah Bersepeda Bersama Penyintas Covid-19

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama para penyintas covid-19 yang tergabung dalam Ikatan Alumni Pasien Sembuh Covid-19 RS Lapangan Indrapura menyelenggarakan acara gerakan maskerisasi dan edukasi yang diberangkatkan dari halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (23/8).

Edukasi yang dilakukan Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini bersama para penyintas Covid-19 adalah terkait bagaimana bersepeda yang aman di era pandemi sesuai pedoman WHO dan Bike to Work (B2W) Indonesia.

Ini penting karena, dalam pedoman WHO Moving around during the Covid-19 outbreak disebutkan bahwa jalan kaki maupun bersepeda dianjurkan sebagai alternatif metode transportasi di era pandemi ini karena relatif lebih mudah untuk melakukan jaga jarak dibandingkan moda transportasi lain.

"Jadi dalam kegiatan ini kita mencontohkan bagaimana pelaksanaan bersepeda yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dari WHO dan B2W sehingga kita tetap bisa bersepeda dengan aman dan sehat," katanya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, sesuai dengan pedoman B2W Indonesia, kegiatan bersepeda benar-benar dibatasi dan diatur dalam rombongan kecil yakni 2-5 pesepeda. Selain itu pesepeda harus tetap menggunakan masker, jaga jarak dan selalu mematuhi rambu lalu lintas.

Khofifah berharap, aktivitas ini mampu menjadi teladan bagi masyarakat yang memang animo nya sangat tinggi dengan aktivitas bersepeda.

"Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang juga disarankan oleh WHO ketika pandemi berlangsung. Apalagi animo masyarakat juga tinggi, untuk itu mari tetap aktif berolahraga dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan," tegasnya.

Khofifah bersama rombongan membagi-bagikan 5.000 masker, 200 paket protokol kesehatan dan 100 paket sembako kepada masyarakat, pedagang kaki lima, bahkan petugas kebersihan yang sedang berada di lokasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga memberikan apresiasi kepada Ikatan Alumni Pasien Sembuh Covid-19 dari RS Lapangan Indrapura. Sampai hari ini, sudah ada 23.953 (78,19%) pasien Covid-19 yang sembuh di Jatim.

Dengan adanya ikatan alumni ini, Khofifah berharap diantara mereka bisa saling menguatkan satu sama lain untuk bersama-sama melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. (J-1)