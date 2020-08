Deddy Corbuzier Rusakkan Peralatan Sulapnya

PESULAP yang kini dikenal sebagai youtuber, Deddy Corbuzier, 43, mengaku sudah tak lagi bermain sulap secara profesional.

Hal itu karena dirinya merasa lelah melakoni pekerjaan tersebut. “Udah males ah, capek,” kata Deddy dalam podcast bersama Ivan Gunawan yang tayang melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Senin 24 Agustus 2020.

Deddy mengatakan dirinya bahkan sudah merusak alat-alat sulap yang pernah dimilikinya demi mengurangi keinginannya bermain sulap. “Gue buang-buangin. Gue gergaji alat-alat gue. Saking supaya gue enggak main. Kalau enggak, gue pasti akan main,” terang duda beranak satu itu.

Deddy menegaskan, ia hanya berhenti menjadi pesulap profesional, bukan berhenti total menjadi pesulap sebab dirinya masih bermain sulap hanya ketika ingin saja atau diundang dalam acara tertentu. Misalnya, saat dia kembali menunjukkan kemampuannya itu dalam acara Mahakarya Pentagram Magic Reunion.



“Gue masih main. Gue tidak pernah mengatakan tidak mau main sama sekali. Gue berhenti secara profesional. Jadi kalau gue main, cuma pada saat gue pengin main, gue main. Gitu aja,” tandas Deddy.

Deddy Corbuzier mulai kepincut dengan dunia sulap saat berusia 8 tahun. Kala itu dia melihat seorang pesulap mengubah sapu tangan menjadi karangan bunga yang membuatnya terkesima.

Hingga kini Deddy dikenal dengan salah satu pesulap paling disegani di Indonesia. Dia juga pernah menyabet Mentalist of The Year dari The International Magicians Society (IMS). (Medcom.id/H-2)