Lempar Dynamite, BTS Ciptakan Rekor Baru di Youtube

Dynamite, single terbaru dari boy band asal Korea Selatan, BTS, telah memecahkan rekor YouTube. Video musik terbaru mereka yang bernuansa pastel dan penuh tarian itu telah ditonton lebih dari 101,1 juta kali dalam 24 jam setelah dirilis pada Jumat lalu.

Itu melampaui rekor sebelumnya, yang dibuat oleh sesama band K-Pop, Blackpink, dengan lagu How You Like That yang mengumpulkan 86,3 juta penayangan dalam 24 jam saat rilis Juni lalu.

Dynamite juga merupakan video pertama yang mencapai 100 juta penayangan dalam satu hari. Lebih dari tiga juta penggemar juga menonton pemutaran perdana klip tersebut - hampir dua kali lipat dari rekor sebelumnya, juga dipegang oleh How You Like That Blackpink. Dynamite adalah single pertama dari BTS yang dinyanyikan seluruhnya dalam bahasa Inggris, dan band mengatakan mereka ingin menyampaikan "getaran positif, energi, harapan, cinta, kemurnian, semuanya".

BTS pertama kali memberi isyarat akan video tersebut pada bulan Juli, menjelaskan bahwa mereka saat ini sedang mempersiapkan album untuk paruh kedua tahun ini.

BTD"[Kami] memutuskan untuk merilis single pertama karena kami ingin menjangkau penggemar kami secepat mungkin. Karena Covid-19, orang-orang di seluruh dunia telah melalui masa-masa sulit dan kami ingin berbagi energi positif dengan penggemar kami," ujar mereka seperti dilansir BBC.

Lagu bergaya pop-disko tersebut ditulis oleh David Stewart dan Jessica Agombar, yang baru-baru ini bekerja sama untuk lagu hit Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Lagu ini telah menduduki puncak tangga lagu unduhan iTunes di 104 negara.

Dynamite muncul enam bulan setelah album studio terakhir BTS Map of the Soul: 7, dirilis pada Februari; dan band ini akan menampilkannya secara langsung di MTV VMA pada 30 Agustus.

Sementara itu, Blackpink bersiap untuk menantang rekor YouTube yang dicetak BTS pada Jumat pekan ini, ketika mereka merilis single baru, Ice Cream, hasil kolaborasi dengan superstar AS Selena Gomez. (M-2)