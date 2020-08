Klaim Asuransi Naik 10,18% Selama Pandemi

KLAIM terhadap asuransi selama pandemi Covid-19 mengalami peningkatan hingga 10,18% jika dibandingkan dengan rentang periode yang sama tahun lalu. Klaim bruto mencapai Rp17,3 triliun yang membuat rasio klaim tahun ini sudah mencapai 54%.

Di sisi lain, peningkatan klaim berbanding terbalik dengan premi yang didapatkan. President Direktur BRI Unsurance Franka Umran mengatakan, premi bruto hingga. Juni 2020 tercatat Rp33 triliun.

"Atau menurun 5,64% pada periode sama 2019 yang mencapai Rp35 triliun," kata Frankar saat webinar Insurance Industry Challanges: The Future of Insurance Sector After Covid-19 yang diadakan Infobank, Senin (24/8).

Frankar menjelaskan industri asuransi akan semakin selektif dengan mengedepankan prediksi skala industri dan kebiasaan baru masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengungkapkan, ada 5 tahapan bisnis asuransi untuk merespon pandemi. Pertama, resolve yakni menemukan masalah yang terjadi dan mengukur potensi kerugian yang ditimbulkan pandemi. Kedua, resilience yakni menciptakan strategi bertahan dengan cara cut back spending.

Ketiga, re-engineer yaitu bisnis proses yang melakukan transformasi atau simplikasi dan melihat perlaku perubahan kebiasaan konsumen seperti halnya memiliki kesepakatan dengan nasabah untuk asuransi dengan jangka waktu tertentu yang bisa diaur oleh nasabah.

"Keempat, restrukturisasi yang menguatkan intenal untuk merespon pandemi demi kembali bangkit. Terakhir, Redefine mengatur ulang strategi memutar kembali market dan bisnis yang telah bekerja sama," pungkasnya. (OL-7)