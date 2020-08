Awal Pekan, Harga Emas 24 Karat Antam Rp1,023 Juta Per Gram

HARGA emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun Rp4.000 per gram menjadi Rp1,023 juta per gram di awal pekan ini, Senin (24/8). Pada perdagangan sebelumnya, harga emas Antam mencapai level Rp1,027 juta per gram.

Sementara, untuk harga beli kembali (buyback) berada di level Rp919 ribu per gram atau turun Rp6 ribu dari sehari sebelumnya.

Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam harganya setara dengan Rp9,7 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya setara dengan Rp24,1 juta.

Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp48,2 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya setara dengan Rp96,5 juta.

Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Harga emas di PT Pos Indonesia mengacu pada harga Butik Emas LM terdekat. Harga emas batangan sudah termasuk PPh 22 di 0,9%. Sertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah (0,45%).(OL-5)