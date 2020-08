Muenchen Juara Champions, Gibran Sedih

PUTRA sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sedih melihat Bayern Muenchen mengalahkan Paris Saint-Germaint (PSG) di babak final Liga Champions 1-0 di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, Senin (24/8) dini hari. Pasalnya calon Wali Kota Surakarta itu merupakan pengagum Barcelona, tim asal Spanyol yang dihempaskan 2-8 oleh Robert Lewandowski cs di babak delapan besar.

"Iya agak sedih (Muenchen Juara Champions), tetapi enggak apa apa, tetap semangat," kata Gibran di sela olagraga pagi secara daring dalam rangkaian acara sekolah Partai cakada PDIP angkatan I, Senin (24/8).

Gibran dan 128 cakada PDIP lain mengikuti olahraga daring sekolah Partai cakada PDIP angkatan I sejak pukul 06.00 WIB. Dia tampak mengikuti seluruh arahan instruktur mulai dari stretching hingga senam dengan mengenakan jersey Barcelona.

Gibran mengaku sudah lama mengagumi Barcelona. Kendati demikian, terkait kandasnya Barcelona di perempat final Liga Champions, Gibran tak mempermasalahkannya, dia menilai Barcelona tahun ini kurang beruntung.

"Dari dulu sukanya Barcelona, tapi ya kayaknya tahun ini kurang beruntung, tapi enggak masalah, coba lagi nanti," sebut Gibran.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyemangati Gibran. Hasto mengatakan nilai yang ada dalam olahraga yaitu kalah dan menang yang harus diikuti dengan semangat fairness. Nilai itu juga terkandung dalam kontestasi Pilkada.

"Ya itulah kehidupan ada up and down, demikian pula dalam olahraga. Tapi yang lebih penting fairness ya mas. Kalah dan menang dalam olahraga ada aturan main. Itu yang juga sebagai nilai yang harus dipelajari oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah," tutur Hasto.(OL-5)