Yuk, Viralkan 3M! Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?  

GERAKAN Pakai Masker (GPM) terus mendorong terwujudnya swasembada masker di Indonesia dengan melakukan beberapa kegiatan baik dilakukan sendiri maupun dengan kerja sama dengan pihak lain.

Saat ini GPM kluster kepemudaan yang diketuai oleh Taufan Teguh Akbari, perdana memberi penyuluhan secara daring tentang pentingnya kesadaran diri untuk melakukan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan) untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari pernyebaran Covid-19. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?



Gerakan Pakai Masker yang diketuai Sigit Pramono, berinisiatif untuk fokus mengkampanyekan dan mengedukasi gerakan tertib memakai masker kepada masyarakat. Hal ini merupakan upaya minimal yang bisa dilakukan masyarakat untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Risiko penularan bisa ditekan mencapai 75% apabila masyarakat tertib menggunakan masker.



Acara ini digelar pada Jumat (21/08/2020) secara online di Instagram Live, dengan bertema “Yang Muda Jangan Lengah–Tetap Laksanakan 3M”. Hadir sebagai narasumber yakni PIC Medical Support IDI di Rumah Sakit Darurat Covid Wisma Atlet (RSDCWA) Kemayoran, yaitu Dr. Putro S Muhammad dengan pembawa acara Dr. Grace Hananta, C.Ht dari Gerakan Pakai Masker.



Covid-19 bukan penyakit yang bisa dianggap remeh, usia produktif yang selama ini dipandang kuat dan kebal dari virus ternyata juga bisa terjadi perburukan.

Peningkatan jumlah kasus positif virus korona salah satunya disebabkan karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi dan cenderung dalam kerumunan. Pasien rawat inap di RS Darurat Wisma Atlet terus bertambah dan sebagian besar dari mereka adalah Orang Tanpa Gejala (OTG).



“Awal mula Wisma Atlet dijadikan rumah sakit darurat Covid-19, pasien tercatat lebih dari 1000 orang, lalu sempat turun sampai di angka 400 pasien, dan sekarang bertambah lagi kurang lebih menjadi 1.500 orang," ujar Dr. Putro. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjalankan protokol kesehatan di era new normal.



Dalam IG Live tersebut, Dr. Putro mengatakan bahwa peran anak muda sangat penting sebagai agent of change, anak muda bisa menjadi wadah untuk menyuarakan banyak hal dalam media sosial seperti Instagram yang tentunya memiliki jangkauan luas dan dapat dibaca oleh siapapun.

Bagi beliau, tidak ada salahnya anak muda mencoba membuat konten yang dapat mengedukasi banyak orang setiap harinya, khususnya dalam bidang kesehatan.



“Jangan patah semangat, kita masih punya resource untuk melanjutkan hidup kita, ini hanya situasi yang baru bukan akhir dari segalanya. Kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur kita masih ada semangat," jelasnya.

"Dalam rangka kita bersyukur, kita harus menjaga apa yang kita syukuri; keluarga kita, teman kita dengan cara melakukan upaya pencegahan termasuk 3M. Selain buat kita sendiri, sebagai anak muda kita adalah agent of change. Apakah anda agent of change in a positive way atau negative way?” tutup Dr. Putro dalam IG Live tersebut.



Diharapkan dengan adanya IG Live yang dilaksanakan oleh Gerakan Pakai Masker, anak muda bisa menjadi agent of change in positive way bukan in negative way karena akan membawa virus kepada orang sekitar.

Oleh karena itu, mari membantu pencengahan Covid-19 dengan cara menggunakan masker dan tetap melaksanakan 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan). Karena pada kondisi saat ini, bukan hanya kesehatan diri sendiri yang di utamakan melainkan juga orang lain.(OL-09)