Maybank Indonesia dan Malaysia Raih Dua Penghargaan Bergengsi

GLOBAL Finance, media publikasi bisnis dan finansial terkemuka di dunia yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat (AS), menobatkan Maybank di Indonesia dan Malaysia sebagai pemenang penghargaan Perbankan Digital Terbaik untuk Konsumen di tingkat global “The World’s Best Consumer Digital Banks” pada putaran pertama periode 2020 untuk kawasan Asia-Pasifik.

Pada kesempatan yang sama, Maybank juga memenangkan penghargaan untuk sub-kategori Desain Situs Web Terbaik “Best Website Design” untuk tingkat regional.

Dikutip dari siaran pers Global Finance sebagai pihak penyelenggara, terdapat 3 (tiga) kategori penghargaan yang disediakan bagi pemenang yaitu kategori Perbankan Digital Terbaik untuk Konsumen (Best Consumer Digital Banks), Perbankan Digital Terbaik untuk Korporasi/institusi (Best Corporate/Institutional Digital Banks) dan Perbankan Digital Syariah Terbaik (Best Islamic Digital Banks) di mana ketiga kategori tersebut diberikan kepada pemenang di tingkat negara.

Pemenang dipilih dari berbagai kawasan di dunia yaitu Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Tengah dan Timur, Amerika Selatan, Timur Tengah, Amerika Utara dan Eropa Barat.

Disamping penghargaan untuk ketiga kategori untuk tingkat negara, penyelenggara juga menyediakan penghargaan yang diberikan sesuai sub-kategori yang dimenangkan di tingkat regional.

Ada pun sub-kategori tersebut meliputi sub-kategori Perbankan Dengan Sistem Keamanan Informasi Terbaik Dan Penanganan Fraud (Best Information Security & Fraud Management), sub-kategori Aplikasi Mobile Banking Terbaik (Best Mobile Banking App), sub-kategori Perbankan Digital Paling Inovatif (Most Innovative Digital Bank) dan sub-kategori Desain Situs Web Terbaik (Best Website Design).

Proses seleksi pemenang dilakukan melalui pengumpulan entry dari para peserta yang diseleksi oleh panel juri kelas dunia dari Infosys yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan pemimpin pasar secara global yang menyediakan jasa konsultan, teknologi, dan outsourcing. Sedangkan editor Global Finance bertanggung jawab atas pemilihan akhir dari semua pemenang.

Penghargaan diberikan kepada institusi perbankan yang mengikuti kompetisi dan penghargaan diberikan kepada para pemenang yang berhak di tingkat regional, negara dan dalam kategori di mana terdapat entry.

Bank yang menjadi pemenang diseleksi berdasarkan beberapa kriteria yand ditetapkan diantaranya, strategi efektif untuk menarik dan menyediakan pelayanan digital kepada nasabah, tingkat akseptasi dalam mengadopsi perbankan digital, pertumbuhan pengguna, tersedianya beragam produk/solusi, bukti pemanfaatan inisiatif digital, desain dan fungsi situs web/aplikasi mobile yang ditawarkan.

Steffano Ridwan, Director Community Financial Services (CFS), Maybank Indonesia menegaskan,“Penghargaan Perbankan Digital untuk Konsumen Terbaik ‘The World’s Best Consumer Digital Banks’ dari Global Finance yang diraih Maybank ini semakin mendorong semangat kami untuk senantiasa memberikan akses perbankan digital yang memberikan solusi keuangan bagi baik nasabah kami dimanapun dan kapanpun, terutama di tengah pandemi yang sedang kita hadapi bersama.”

Steffano menambahkan,“Situasi pandemi ini telah mendorong kami untuk mempercepat transformasi digital kami dan menjadikan kami lebih kreatif dalam memberikan layanan perbankan serta melakukan komunikasi dengan para nasabah.” (OL09)

