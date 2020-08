KUR Rp18,13 Miliar Disalurkan

PEMERINTAH menjaga agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat segera bangkit lagi guna menggerakkan roda perekonomian.

Untuk itu, sejumlah kebijakan program UMKM disiapkan. Salah satunya proram kredit usaha rakyat (KUR) dan bantuan permodalan.

“Dalam rangka pemulihan ekonomi, Indonesia butuh dunia usaha, termasuk UMKM lokal untuk segera bangkit,” tutur Menko Airlangga Hartarto di Bali, kemarin.

Demi mempercepat pemulihan ekonomi diperlukan dorongan dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penyalur KUR, penjamin KUR, hingga partisipasi UMKM lokal. “Implementasi tersebut kami wujudkan dalam bentuk pelaksanaan Penyaluran KUR Bangkitkan UMKM Lokal untuk Pemulihan Ekonomi Nasional hari ini,” kata Airlangga.

Total KUR yang disalurkan lembaga penyalur KUR di Bali, kemarin, mencapai Rp18,13 miliar yang diberikan kepada 136 debitur. Penyaluran KUR tersebut secara live dilaksanakan di be- berapa lokasi kantor lembaga penyalur KUR, antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, BPD Bali, BCA, Bank Mandiri Taspen, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, BRI Syariah, dan KSP Guna Prima Dana. Selain itu, lembaga penjamin KUR, seperti PT Askrindo dan PT Jamkrindo juga turut berpartisipasi.

Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah masih membebaskan bunga dan angsuran KUR hingga Desember 2020. Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR dari sebesar 6% sampai dengan Desember 2020.

Upaya berikutnya ialah pemerintah menetapkan skema KUR supermikro yang utamanya menyasar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif.

Dalam kesempatan terpisah, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Perdagangan Kabupaten Ciamis telah mencatat 12 ribu pelaku usaha yang mengajukan bantuan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis David Firdhan mengatakan pihaknya tetap memasukkan para pelaku usaha yang selama ini sudah meminjam ke bank dan berutang ke bank untuk diusulkan mendapatkan bantuan pemerintah.

“Saya hanya berharap agar pemerintah pusat bisa mengakomodasi para pelaku usaha supaya mereka semangat menghidupi keluarga dan bisa meningkatkan perekonomiannya selama masa pandemi,” paparnya.

Bertahan

Menteri Keuangan Sri Mulyani In- drawati menyampaikan bahwa saat ini yang diupayakan pemerintah ialah kemampuan bertahan hidup bagi keseluruhan perekonomian Indonesia dan kegiatan masyarakat.

Dengan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun, Sri Mulyani menyebut masih terus dilakukan kalibrasi. Seperti pada Agustus ini, pemerintah memberikan bantuan produktif untuk lebih dari 9 juta usaha kecil, menengah, dan bantuan kepada pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta.

“Ini tujuannya supaya ekonomi enggak berhenti saja. Karena kalau begitu dia berhenti dan kemudian jatuh, dalam hal ini company-company menjadi bangkrut, suasana atau tantangannya akan menjadi berbeda sama sekali. Jadi, ini adalah yang tadi disebutkan dalam situasi struggle for survival, yang kita all out menggunakan semua instrumen,” pungkas Sri Mulyani. (AD/Des/E-1)