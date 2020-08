Nirina Zubir Ketagihan Bercocok Tanam

SELAIN hobi bersepeda dan berlari, artis Nirina Raudhatul Jannah Zubir, 40, kini mengaku punya hobi baru, yakni bercocok tanam.

Dalam akun Instagram storynya, dia menunjukkan kegiatan barunya itu dengan memindahkan pot tanaman rosemary. “Baru saja memindahkam rosemary ke pot peninggalan almarhum mama. Yes mam sekarang Na bercocok tanam,” demikian cerita dia, kemarin.

Selesai itu, dia pun sempat dilema mengisi permukaan tanah dengan pasir malang atau batu alam warna warni. Nirina menamakan kegiatannya dengan sebutan #kebunna.

Menanam rosemary dipilihnya karena berbagai manfaat dari tanaman tersebut. Sebelumnya, Nirina juga berbagi cerita bagaimana dia membudidayakan tanaman kaktusnya.

“But do you know? That turns out, rosemary selain untuk masakan, juga bagus untuk menghindari nyamuk. Jadi, kalau kalian melintas di depan tanaman rosemary dan hanya (mengelus tanaman) sayang-sayang, wangi rosemary-nya keluar. Norak ya, ya maaf deh. Tapi mungkin ada yang belum tau, gue share good information about rosemary,” kata Nirina. (Try/H-1)