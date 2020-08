Bangga Bisa Berkolaborasi dengan Brand Internasional

INOVASI menjadi salah satu faktor sebuah perusahaan bisa bertahan, selain mereka juga harus mengikuti zaman. Hal itulah yang dilakukan Superga, brand sepatu asal Italia yang berdiri sejak 1911 dan terkenal dengan model ikoniknya, 2750 Cotu Classic

Mereka terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan waktu agar bisa diterima kalangan milenial, termausk berkolaborasi dengan brand dan fashion blogger internasional. Di Indonesia, Superga menggandeng aktris yang juga pengusaha Luna Maya, dalam koleksi Superga X LunaMaya. Ada 5 varian produk yang membawa karakter eksklusif dari Superga dan Luna Maya.

“Kali ini Superga Indonesia bekerja sama dengan Luna Maya untuk menciptakan sepatu kolaborasi, Superga X Luna Maya. Superga memiliki value fresh, elegant, dan colourful. Konsep tersebut tampak pada koleksi Superga X LunaMaya yang menampilkan karakter eksklusif," ujar Superga Indonesia Brand Team, Popong.

"Superga mengunakan sepatu Cotu Classic model 2750 sebagai dasar yang kemudian dimodifikasi dengan menambahkan ciri khas (Pattern) dari Luna Maya diantaranya gambar bulan, dua binatang kesayangan Luna Maya (Bobba dan Jelly) dan tulisan khas nama Luna Maya. Superga x Luna Maya tersedia dalam 5 SKU yang terdiri dari 2 model, Mule dan Sneaker (Tali & Strap). Serta menggunakan 3 warna basic (putih, pink, dan Navy), dan bahan kanvas dan kulit untuk bagian soleny amenggunakan bahan karet alam,” imbuhnya.

“Superga Indonesia memilih Luna Maya karena kreativitasnya sebagai pengusaha dan juga aktris yang konsisten hingga menjadi seperti sekarang. Kreativitas tersebut yang membuat koleksi kolaborasi Superga X Luna Maya menjadi sangats pesial,” kata dia lagi.

Menurut Popong, di dunia internasional Superga telah bekerja sama dengan beberapa fashion blogger internasional seperti Leandra Medine (creator of the award-winning blog The Man Repeller) dan Chiara Ferragni (The Blonde Salad) juga berbagai brand internasional seperti the Versus Versace, Disney, Fendi, Hydrogen, Collection Privée, Madewell, Oliver Spencer, Brooks Brothers dan Furla brands; the Edifice, X-Girl, United Arrows dan Green Label Relaxing Japanese brands. Testimoni Superga terkenal di dunia datang dari Alexa Chung, Rita Ora, Mariano De Vaio, Suki Waterhouse & Poppy Ntshongwana.

Pada kesempatan yang sama, Luna Maya mengaku bangga bisa berkolaborasi dengan brand ikonik asal Italia itu. "Lebih menggembirakan lagi karena saya bisa menciptakan motif dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan saya. Koleksi Superga X Luna Maya memiliki karakter yang fresh dengan perpaduan warna pink, putih, dan navy. Warna-warna tersebut mudah untuk mix and match dan bisa digunakan di berbagai situasi. Koleksi ini juga cocok untuk mereka yang ingin tetap tampil trendy dan sporty. Saya berharap koleksi kolaborasi ini dapat membuat pecinta Superga antusias.” (Ant/A-1)