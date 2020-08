Jelang AS Terbuka, Clijsters Cedera

KIM Clijsters, Jumat (21/8), terpaksa mengundurkan diri dari turnamen pemanasan Amerika Serikat (AS) Terbuka, Western and Southern Open, karena mengalami cedera perut. Padahal AS Terbuka akan bergulir 10 hari lagi.

Petenis berusia 37 tahun yang merupakan jawara tiga kali AS Terbuka mendapatkan tiket wild card untuk berlaga di Flushing Meadows.

Turnamen Western and Southern Open biasanya digelar di Cincinnati namun dipindahkan ke New York karena pandemi covid-19.

"Saya memiliki kenangan indah bermain di Cincinnati dan tidak sabar ambil bagian dalam turnamen itu," ujar Clijsters.

"Sangat mengecewakan karena saya terpaksa mengundurkan diri karena saya butuh waktu untuk memulihkan diri. Saya berharap bisa pulih untuk berlaga di AS Terbuka," imbuh petenis Belgia yang telah memenangkan empat gelar Grand Slam itu.

Clijsters secara mengenjutkan menjadi juara AS Terbuka 2009 setelah berlaga dengan fasilitas wild card karena baru kembali bermain setelah sebelumnya menyatakan pensiun usai melahirkan.

Peraih tiga gelar AS Terbuka itu (2005, 2009, dan 2010), yang memutuskan kembali bermain setelah absen selama tujuh tahun pada 2020, akan tampil di AS Terbuka untuk pertama kali sejak 2012.

Clijsters yang juga merupakan juara Australia Terbuka 2011, saat ini, tidak memiliki peringkat dunia. (AFP/OL-1)