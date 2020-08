Unggul 3-0, Raptors Selangkah Lagi ke Semifinal Wilayah Timur

TORONTO Raptors berpeluang besar lolos ke semifinal Wilayah Timur kompetisi NBA setelah kembali merebut kemenangan di babak playoff melawan atas Brooklyn Nets. Pada gim ketiga yang berlangsung di The Field House, Orlando, Florida, Sabtu (22/8), Raptors menang 117-92.

Kemenangan tersebut membuat Raptors sementara unggul 3-0 atas Nets. Untuk lolos ke semifinal Wilayah Timur, Raptors hanya butuh satu kemenangan tambahan dalam laga yanag berlangsung dengan sistem best of seven tersebut. Gim keempat akan berlangsung, Senin (24/8).

Forward Pascal Siakam jadi bintang kemenangan Raptors lewat sumbangan 26 poin, delapan rebound, dan lima assist. Siakam mendapat bantuan dari pemain veteran Serge Ibaka yang mengemas double double dengan 20 poin dan 13 rebound, diikuti Fred VanVleet yang mencetak 22 poin. Sedangkan Kyle Lowrey mengemas 11 poin dan 10 rebound.

Dari Nets, Tyler Johnson jadi pencetak angka terbanyak dengan 23 poin disusul Caris Levert 15 poin, Chris Chiozza 14 poin dan Timothe Luwawu-Cabarrot 10 poin.

Bagi Nets, kekalahan di gim ketiga membuat peluang lolos ke semifinal sangat kecil. Nets yang harus menjalani playoff musim ini tanpa bintang-bintangnya seperti Kyrie Irving dan Kevin Durant, harus mampu menyapu bersih kemenangan di empat laga jika ingin melangkah ke babak selanjutnya. (Ant/R-1)