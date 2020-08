Jenis Antinyeri Opioid Ganggu Pendengaran

JENIS obat antinyeri yang mengandung bahan opioid, seperti morfin dan heroin dapat menyebabkan gangguan pendengaran sebagian atau menyeluruh pada manusia.

Penelitian terbaru dari Rutgers New Jersey Medical School dan New Jersey Poison Information and Educatiom System mengungkapkan opioid berkaitan dengan reseptor opioid di tubuh manusia, yakni di telinga bagian dalam. “Ototoxicity atau keracunan telinga ialah komplikasi yang diketahui dari paparan opioid,” kata Dr Alexander Mozeika, pemimpin penelitian.

Menurut penelitian itu, struktur halus telinga bagian dalam sangat rentan terhadap cedera jika suplai oksigen tidak mencukupi, serta efek langsung dari racun seperti opioid. (Van/Sci-News/X-7)