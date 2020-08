Teknologi OPPO Find X2 Diapresiasi dalam EISA Awards

TEKNOLOGI yang diusung ponsel flagship dari Oppo, Find X2 Pro mendapat pengakuan dari Asosiasi Gambar dan Suara Eropa (European Image and Sound Association/EISA) dalam ajang EISA Awards 2020-2021. Oppo Find X2 Pro memenangi penghargaan di kategori Best Product in Advanced Smartphone.

Penghargaan itu diberikan berdasarkan uji coba dari sisi inovasi dan desai yang dilakukan anggota EISA terhadap sejumlah jenama (merek) ponsel sepanjang tahun .Kategori penghargaan disesuaikan dari tahun ke tahun, untuk beradaptasi dengan evolusi desain dan konektivitas produk, sehingga setiap pemenang EISA Awards adalah yang terbaik di kelasnya.

Chief Creative Officer OPPO Indonesia Patrick Owen mengaku bangga dengan penghargaan tersebut. Menurutnya, inovasi yang dibawa Oppo Find X2 Pro dalam layar, fotografi, pengisian daya, ketahanan baterai, dan desain untuk memberikan pengalaman 5G mendapat pengakuan global.

"Tampilan Oppo Find X2 Series yang profesional dan jernih menjadi standar baru sebuah smartphone, mengarahkan pengalaman interaksi dan tampilan mobile ke level baru di era 5G," kata Owen dalam keterangan tertulisnya.

Oppo Find X2 Pro mengusung layar QHD+ AMOLED dan 120Hz refresh rate, menjadikannya salah satu tampilan dengan kualitas terbaik di pasaran. Oppo Find X2 Pro juga dibekali dengan Ultra Vision Camera System, membawakan pengalaman fotografi yang serba guna dan canggih.

Dapur pacu yang dilengkapi teknologi Qualcomm Snapdragon 865 Mobile Platform dan Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System, dikombinasikan dengan 65W SuperVOOC 2.0 flash charge yang didesain dan dikembangkan oleh Oppo, mampu mempersembahkan pengalaman menarik dan berkesan bagi setiap penggunanya.

"Sebagai produk flagship, Oppo Find X2 Series selalu berupaya untuk melampaui batasan teknologi dengan inovasi dan kreativitas yang menginspirasi banyak orang. Penghargaan ini membuktikan bahwa OPPO Find X2 Series memberikan The Ultimate Experience bagi setiap penggunanya yaitu pengalaman terbaik dari teknologi tercanggih,” ujar Owen.

EISA menyebut Oppo Find X2 Pro yang sarat teknologi menampilkan desain yang sensasional dengan materi vegan leather dan menghadirkan pengalaman yang tidak tertandingi.

"Ini adalah smartphone terbaik dari Oppo hingga saat ini dan yang paling menonjol dibandingkan kompetitor di kelas premium lainnya<' sebut EISA.

EISA adalah kolaborasi independen ahli teknologi multimedia di dunia yang memberikan perspektif global unik dari pasar elektronik konsumen. (RO/OL-7)