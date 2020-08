Sang Penguasa Unjuk Taji

GIM kedua babak pertama playoff NBA menjadi ajang bagi tim penguasa wilayah, Los Angeles Lakers dan Milwaukee Bucks, bangkit untuk membalas kekalahan di laga pembuka. Lakers sebagai penguasa Wilayah Barat di babak reguler kali ini unjuk taji dengan melibas Portland Trail Blazers 111-88 di The Arena Bay Lake, Florida, kemarin.

Keunggulan yang meyakinkan juga diraih kandidat juara musim ini, Milwaukee Bucks tim terbaik Wilayah Timur dengan mengungguli Orlando Magic 111-96. Aksi gemilang Anthony Davis menjadi penggerak utama Lakers menyamakan skor menjadi 1-1 di persaingan the best of seven melawan Blazers.

Davis mencatat double-double, 31 poin dan 11 rebound. Semua raihan itu dihasilkannya hanya dalam 29 menit di tiga kuarter. Dia merupakan pemain Lakers pertama sejak Kareem AbdulJabbar yang mencetak lebih dari 30 poin pada pertandingan playoff dalam waktu kurang dari 30 menit.

“Dia agresif sejak awal pertandingan. Dia tidak pasif sama sekali, mencari tembakannya. Dia melakukan rebound yang bagus juga,” kata bintang Lakers LeBron James saat mengomentari permainan Davis.

James di laga itu hanya mencetak 10 poin, 6 rebound, dan 7 assist. Padahal, di gim pertama saat Lakers kalah, James memecahkan rekor triple double NBA dengan 23 poin, 17 rebound, dan 16 assist. Lakers kalah karena Davis tampil melempem.

“Ketika Anda memiliki strategi bertahan, Anda harus menjalankan strategi itu selama 48 menit dan saya pikir kami melakukan pekerjaan yang bagus malam ini,” kata James selepas laga.



Lebih solid

Di laga Wilayah Timur, Giannis Antetokounmpo mencetak 28 poin dan 20 rebound, menandai kebangkitan Milwaukee Bucks untuk mengalahkan Orlando Magics.

Ini menjadi langkah baik bagi tim pemilik rekor reguler terbaik NBA musim ini dengan 56 kali menang dan 17 kalah. Bucks loyo saat restart kompetisi NBA menelan lima kekalahan dari delapan penampilan. Bahkan, catatan buruk berlanjut di gim pembuka playoff, dibekuk Orlando Magics 110-122.

Selain Antetokounmpo, Brook Lopez mencetak 20 poin dan Pat Connaughton menyumbang 15 poin dari lima tembakan tiga angka untuk Milwaukee. Eric Bledsoe menyumbang 13 poin dan Donte DiVincenzo menambahkan 11.

Belajar dari kekalahan di gim pertama, Buck kali ini tampil lebih solid. Perbedaan antara gim pertama dan kedua ialah pada intensitas pertahanan Bucks yang lebih rapat.

Di pertandingan lain, Houston Rockets menambah pundi keunggulan menjadi 2-0 setelah kembali menundukkan Oklahoma City Thunder 111-98. Rockets harus bermain tanpa salah satu bintang andalannya, Russell Westbrook. Meski berlaga tanpa kehadiran Westbrook, Rockets tetap menunjukkan koordinasi tim yang solid.

Sejak menit awal, tim asuhan Mike D’Antoni itu langsung menyerang pertahanan Thunder dan tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Sementara itu, Miami Heat juga menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat kemenangan 109-100 di gim kedua yang digelar HP Field House, Florida. (AFP/R-2)