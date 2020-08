Pemerintah Terus Genjot Pariwisata Olahraga melalui Virtual Tour

PEMERINTAH terus memacu pariwisata olahraga atau sport tourism melalui berbagai cara meski adanya pandemi Covid-19. Dengan mengadopsi teknologi, para pelaku olahraga pariwisata dapat menciptakan dan menggunakan peluang baru untuk melayani pelanggan yang ingin menjalankan berbagai aktivitas.

Kepala Sub Direktorat Penciptaan Penyelenggara Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kiagoos Irvan Faisal mengatakan, biasanya event olahraga tersebut bersifat offline. Namun di masa pandemi ini menjadi kombinasi offline dan online. Kemenparekraf tetap ingin membuat masyarakat berolahraga. Salah satunya lewat acara bertajuk Fittual Fest : The First Virtual Fitness and Healthy Festival.

“Untuk tahun 2020 ini, Kemparekraf dukung Fittual Fest yang diperuntukkan semua kalangan yang dilakukan secara virtual. Sementara untuk olahraga lain yang kita gelar atau dukung adalah seperti Bintan Triathlon, Iron man, Tour de Singkarak, Tour de Flores dan tour-tour kejuaraan sepeda lain, Borobudur Marathon, dan berbagai event kombinasi olahraga prestasi dan rekreasi atau sport tourism lainnya,” ujar Irvan dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (21/8).

Fittual Fest adalah acara festival olahraga, kebugaran dan gaya hidup pertama di dunia yang diselenggarakan oleh Forward Event, dilakukan secara paralel, simultan dan terintegrasi satu sama lain dengan menggunakan beberapa platform virtual seperti media sosial, website dan live streaming

“Tahun 2021 Indonesia juga terpilih sebagai tuan rumah menggelar Piala Dunia U-19 yang digelar di 6 kota. Kami juga mendukung pre event-nya, seperti karnaval, soft launcing dan lainnya. Lalu ada juga Moto GP Mandalika pada September 2021 mendatang pihak Dorna akan mengumumkan series Mandalika. Kita berharap menjadi tuan rumah terbaik dan menyajikan kompetisi menarik bagi dunia,” jelasnya.

Sementara mantan atlet binaraga, Ade Rai berharap masyarakat luas yang beraktivitas baik di dalam maupun luar ruangan tetap menerapkan protokol kesehatan dan proteksi diri dari dalam. Salah satunya dengan mengubah dan menerapkan gaya atau pola hidup yang sehat.

“Di era new normal ini ubah pola hidup kita, dari yang malas jadi rajin olahraga dan atur pola makan yang sehat, olahraga bisa secara virtual dengan ikuti Fittual Fest ini yang ada mentor olahraga yang memberikan arahan bagaimana berolahraga yang benar,” terang Ade.

Menurutnya dengan berolahraga, dapat memberikan imun atau daya tahan tubuh yang baik untuk badan sekaligus memproteksi diri dari dalam terhadap berbagai jenis penyakit. Sudah saatnya masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dan olahraga agar dapat memenangkan dari segala jenis keterjangkitan penyakit.

“Sport center bisa menjadi salah satu jawaban agar kita mau berolahraga atau bisa juga dilakukan di rumah. Hal ini guna membantu tenaga medis kita agar tidak terlalu banyak pasien di rumah sakit. Saat ini bisa dibilang terjadi lonjakan kurva penyakit, meski sebenarnya kita bisa mencegahnya dengan berbagai cara,” ungkap Ade Rai. (OL-2)