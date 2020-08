Inotek Bantu UMKM Pasarkan Produk

YAYASAN Inovasi Teknologi Indonesia (Inotek) didukung PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) lewat program keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan me-nengah (UMKM) di Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur.

General Manager Inotek Ivi Anggraeni mengatakan mereka meng inisiasi program Start It Up bertema A path to accelerate micropreneurs untuk melatih UMKM di Pu-logebang dalam mem-perluas jangkauan penjualan produk melalui pembuatan katalog produk yang dipromosikan dari wa-dah platfromonlinedigitalInotek.

Marketserta mengajarkan pembuatan toko virtual lewat apli-kasi pesandarirumah.com.“Rangkaian pelatihan Start It Up menyasar peningkatan kualitas produk, pendampingan pemasaran secara langsung dan daring, hingga pelatihan mendatangkan konsumen ke lingkungan UPRS Pulogebang,” katanya melalui siaran resminya, kemarin. Sejak Januari 2020, Start It Up menjalankan pelatihan dan program pemberdayaan bagi lebih dari 500 UMKM. (Dik/S-1)