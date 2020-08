Uniqlo Indonesia Sebarkan Energi Positif

PERUSAHAAN pakaian siap pakai, Uniqlo Indonesia bekerja sama de-ngan Sounds from the Corner dalam proyek kolaborasi musik melalui cam-paign #Liveincolors.

“Melalui musik, kami mau sampaikan pesan sema-ngat lewat campaign # Liveincolorsdan menyebar kebahagiaan bagi masyarakat.

Kami juga mendukung musisi untuk menonjolkan karakter mereka dengan memberi sentuhan gaya berpakaian stylish dan nyaman,” ujar Daniel Pieter Gustaafs Sumual, Marketing Director PT Fast Retailing Indonesia, produsen Uniqlo, dalam rilisnya, Senin (17/8).

Pesan itu disampaikan melalui rearrangementlagu Bahagiayang dipopulerkan grup GAC dan din-yanyikan kembali 8 musisi untuk memberi sentuhan warna baru yang lebih fresh dan menonjolkan kekuatan lirik. Ke-8 musisi itu, yakni Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo, Sara Fajira, Bams, Lala Karmela, Zara Adhisty, Mikha Angelo, dan Valerie Pola. Karya kolaborasi ini bisa di-unggah di akun Youtube sejak 17 Agustus 2020 melalui https://youtu.be/mwwB3KNtWdU. (RO/S- 1)