Menghitung Hari Kehadiran All-New Nissan Kicks e-POWER

DALAM rangka menyambut peluncuran All-New Nissan Kicks e-POWER yang rencananya akan dilaksanakan pada 2 September 2020 mendatang, Nissan Indonesia mengkonfirmasi mulainya 15 hari penghitungan mundur yang dimulai sejak 19 Agustus 2020.

Kehadiran Nissan Kicks e-POWER menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang akan memiliki teknologi inovatif Nissan yang diciptakan untuk memberikan akselerasi kendaraan listrik yang mulus dan bertenaga, tanpa perlu pengisian daya eksternal.

Dengan menggabungkan 100% motor listrik dengan mesin bensin untuk mengisi daya baterai, e-POWER memberikan sensasi berkendara yang bertenaga dan tenang, serta efisiensi bahan bakar yang signifikan.

All-New Nissan Kicks e-POWER akan menjadi model e-POWER pertama yang tersedia untuk pelanggan di Indonesia, sebagai jembatan menuju mobilitas kendaraan listrik sepenuhnya.

“Dalam 15 hari, Nissan akan mengubah dunia otomotif Indonesia. Peluncuran e-POWER ini menandakan era baru, di mana Nissan menghadirkan teknologi inovatif terbaik kepada para pelanggan kami. e-POWER adalah teknologi pertama di dunia dan mewakili langkah berani elektrifikasi Nissan di Indonesia,” ungkap Presiden Direktur Nissan Indonesia Isao Sekiguchi.

“Semangat berani Nissan memungkinkan kami untuk mendisrupsi mobilitas konvensional – untuk masa depan yang terelektrifikasi. Peluncuran model baru ini menunjukkan sikap kami untuk ‘berani melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain’, dan bukti komitmen berkelanjutan kami kepada pelanggan di Indonesia,” terang Sekiguchi san, Rabu (19/8).

Teknologi e-POWER dinobatkan sebagai 'Technology of the Year' pada 2019 lalu oleh 'Automotive Researchers and Journalists' Conference of Japan dan langsung populer setelah diluncurkan di Jepang.

Teknologi ini berasal dari Nissan LEAF, kendaraan listrik 100% pertama yang dipasarkan secara massal di dunia dengan penjualan global lebih dari 470.000 unit hingga saat ini. Berbeda dengan sistem pada battery electric vehicle, e-POWER menyertakan mesin bensin dengan generator listrik, inverter, baterai, dan motor listrik.

Roda-roda sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik yang ditenagai oleh baterai dan diisi dayanya oleh mesin bensin. Mesin tidak hanya mengisi baterai tetapi juga dapat mengalirkan listrik melalui inverter, langsung ke motor.

Saat diperlukan tenaga ekstra, motor listrik menerima tenaga sekaigus dari baterai dan mesin untuk meningkatkan kinerjanya. Teknologi ini juga memberikan efisiensi bahan bakar yang unggul dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin bensin.

Acara peluncuran All-New Nissan Kicks e-POWER bisa disaksikan penayangannya di www.youtube.com/NissanID Rabu, 2 September 2020 pukul 19.00 WIB. Sementara untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknologi e-POWER Nissan bisa melalui www.nissan.co.id/brand/e-power-technology.html. (S-4)