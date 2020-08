Sinar Mas Land Luncurkan Freja Suites di BSD City

SETELAH klaster Freja House yang habis terjual, Sinar Mas Land melalui BSD City meluncurkan Freja Suites.

Freja House habis terjual dalam waktu singkat pada 13 Agustus 2020, atau hanya 14 hari sejak peluncuran secara virtual pada 30 Juli 2020. Hunian berukuran 4x10 m2 dengan dua kamar tidur dipasarkan sebanyak 180 unit dengan harga jual sekitar Rp1 miliar-Rp1,2 miliar.

CEO Residential BSD City Sinar Mas Land, Theodore G Thenoch menjelaskan Freja Suites memiliki ukuran lebih besar daripada Freja House. Freja Suites menyediakan dua tipe luasan, yakni 5x10 m2 dan 5x12 m2 dengan tiga kamar tidur.

"Untuk produk ini kami berencana memasarkannya dengan harga menarik mulai dari Rp1,3 miliar sampai dengan Rp1,4 miliar per unit. Sebagaimana Freja House, kami memberikan kemudahan cara bayar untuk memiliki Freja Suites, salah satunya cicilan uang muka (down payment) ringan yang perhitungannya per hari hanya Rp324 ribu," ujarnya.

Hunian berdesain industrial urban house itu sangat cocok untuk wirausahawan milenial, pemilik bisnis, investor, dan mahasiswa. Konsumen lokal, terutama yang tinggal di Serpong dan Tangerang Selatan, diharapkan turut menyerap 210 unit yang tersedia dalam pengembangan baru tersebut.

Selain cara bayar yang ringan dari pengembang, sejumlah perbankan nasional terkemuka siap memberikan berbagai kemudahan untuk membantu konsumen memiliki hunian. Karena itu, saat ini menjadi masa terbaik bagi konsumen untuk membeli rumah karena harganya paling terjangkau.

Freja Suites merupakan konsep rumah yang kompak, smart, dan modern sehingga seluruh anggota keluarga akan merasakan kenyamanan saat tinggal di dalamnya.

Ini disebabkan luasan yang kompak serta penataan ruangan yang efektif sehingga terlihat rapi dan fungsional. Apalagi terdapat fasilitas yang diberikan cuma-cuma yaitu fully furnished dan smart furniture di setiap unit. Dengan demikian, penghuni tidak perlu repot lagi membeli furnitur yang sesuai dengan desain rumah.

Lokasi Freja Suites tepat berada di pusat BSD City dan dekat dengan kawasan intermoda (terminal bus, pasar modern, stasiun kereta Cisauk), AEON Mall, ICE, Q BIG dan Breeze.

Klaster tersebut juga memberikan potensi investasi yang besar dan menguntungkan karena dikelilingi kawasan yang masih berkembang. Fasilitas pendidikan pun tersedia, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi seperti Universitas Prasetiya Mulya, Unika Atma Jaya BSD City, serta International University Liaison Indonesia (IULI). Ada pula pusat perkantoran BSD Green Office Park dan fasilitas kesehatan Eka Hospital.

Untuk transportasi publik, para penghuni di BSD City dapat menggunakan kereta rel listrik (KRL) commuter line di Stasiun Cisauk, Serpong, dan Rawabuntu yang melalui area Tangerang, Jakarta, dan kota-kota sekitarnya.

BSD City juga diapit dengan tol Jakarta-Merak dan Pondok Indah-BSD City. Kedua akses tol ini terhubung dengan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Theodore mengingatkan pula agar masyarakat jangan sampai kehilangan kesempatan emas untuk tinggal di Freja Suites yang berlokasi tepat tengah kota BSD City. Konsumen yang berminat terhadap Freja Suites dapat mengunjungi rumah contoh di kantor pemasaran BSD City atau menghubungi sales representative untuk menyaksikan virtual tour. (S-1)