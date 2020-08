BNI-Itenas Virtual Run 2020 Digelar

Dalam rangka memperingati Dirgahyu ke-75 Republik Indonesia dan upaya untuk tetap menjaga ketahanan kesehatan warga Itenas dan masyarakat umumnya di masa new normal pandemi Covid-19, Itenas menyelenggarakan kegiatan BNI-Itenas Virtual Run 2020.

Kegiatan ini bersifat gratis, tidak dipungut biaya sama sekali bagi masyarakat yang mendaftar kegiatan ini.

Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website Itenas www.itenas.ac.id. Peserta diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran sesuai kategori yang akan dipilih.

BNI-Itenas Virtual Run dibagi dalam 2 kategori yang setiap kategorinya terdiri dari 3 sub kategori. Yaitu: Pertama, Kategori Pelajar/Mahasiswa yang dibagi atas a: Jarak Tempuh 75 Km, b: Jarak Tempuh 21 Km (Half Marathon), dan c: Jarak Tempuh 10 Km.

Kedua, Kategori Umum yang dibagi atas a: Jarak Tempuh 75 Km, b: Jarak Tempuh 21 Km (Half Marathon), dan c: JarakTempuh 10 Km.

Adapun periode pelaksanaanya sebagai berikut. Periode pendaftaran : 20 Juli – 10 Agustus 2020 dan periode Kompetisi : 27 Juli – 17 Agustus 2020. Kegiatan ini dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi endomondo. Jadi para peserta yang mendaftar, diwajibkan untuk memiliki aplikasi endomondo.

Adapun ketentuan event adalah sebagai berikut.

1. Peserta melakukan kegiatan lari atau jalan kaki secara mandiri. Bisa juga dilakukan secara kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan pandemi covid-19.

2. Kegiatan ini dapat dilakukan di mana saja yang aman. Protokol kesehatan tetap berlaku untuk kegiatan yang dilakuakan di tempat umum.

3. Peserta merekam kegiatan ini dengan aplikasi endomondo yang ter-install di mobile phone setiap peserta.

Peserta yang sudah melakukan pendaftaran secara online diarahkan untuk bergabung ke group challenge pada aplikasi endomondo. Kegiatan lari atau jalan kaki yang dilakukan peserta akan terekam otomatis pada aplikasi tersebut. Hal ini akan memudahkan Panitia dalam memantau dan menentukan pemenang kegiatan ini.

Terdapat beberapa kriteria dalam menentukan pemenang kegiatan ini.

1. Total 100 Pemenang yang menyelesaikan jarak tempuh tercepat untuk seluruh kategori akan mendapatkan jersey.

2. 20 foto terbaik saat melakukan kegiatan lari yang diunggah peserta di account instagramnya yang ditautkanke account Instagram Itenas, @itenas.official akan mendapatkan hadiah uang Rp300.000.

3. 5 vlog terbaik saat melakukan kegiatan lari yang diunggah peserta di account instagramnya yang ditautkan ke account Instagram Itenas, @itenas.official akan mendapatkan hadiah uang Rp500.000.

Kegiatan ini terbuka untuk diikuti oleh masyarakat umum di seluruh Indonesia. Tak hanya masyarakat umum, tetapi dari anggota TNI pun mengikuti kegiatan ini, seperti dari satuan Pusdikif, Dodik Bela Negara, dan Rindam III/Slw. Tak hanya peserta dari Indonesia, ada beberapa peserta luar negeri yang mengikuti kegiatan ini, seperti peserta yang berasal dari Jepang.

Sampai dengan waktu pendaftaran ditutup, terdapat 288 peserta yang telah terdaftar untuk kategori pelajar. Untuk jarak tempuh 75 Km telah terdaftar 30 peserta, jarak tempuh 21 Km (Half Marathon) sebanyak 55 peserta, dan jarak tempuh 10 Km sebanyak 203 peserta.

Sedangkan untuk kategori umum terdaftar 498 peserta yang telah terdaftar. Dengan rincian untuk jarak tempuh 75 Km diikuti 156 peserta, jarak tempuh 21 Km (Half Marathon) 157 peserta, dan jarak tempuh 10 Km sebanyak 185 peserta. Jadi total peserta yang telah mendaftar adalah 786 peserta.

Kegiatan ini disponsori oleh BNI dengan media partner Media Group (Medcom.id, Media Indonesia, Metro TV). Serta beberapa sponsor dan komunitas. Yaitu Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, CKS Asia, CV Duta Jaya Abadi, PD Bintang, PT Nasuma Putra, PT Mas MitraAbadiSetia 57, CV Multi Production, CV Kum Meubeul, Bandung Explorer, dan Itenas runners.

Kegiatan BNI-Itenas Virtual Run ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 tidak menjadi halangan atau hambatan tetapi menjadi peluang untuk tetap berkarya dan berkreatifitas. Itenas akan berupaya terus mengadakan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bersifat publik demi kebersamaan serta bermanfaat bagi warga Itenas dan masyarakat luas umumnya. (Taufik/Humas/OL-10)