Harris Sebut Kegagalan Trump Sebabkan Warga AS Kehilangan Nyawa

KEGAGALAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai pemimpin, salah satunya dalam menangani pandemi covid-19, telah menyebabkan warga AS kehilangan nyawa serta menderita secara ekonomi. Hal itu dikatakan calon wakil presiden AS Kamala Harris, Rabu (19/8).

"Kegagalan kepemimpinan Donald Trump menyebabkan korban jiwa dan pekerjaan," ujar Harris dalam pidato yang akan disampaikannya di Konvensi Partai Demokrat.

Baca juga: Obama Tuding Trump tidak Serius Jadi Presiden

Harris, perempuan kulit hitam pertama yang akan bertarung di pemilihan presiden AS, juga menyerang karakter Trump.

Menurut Harris, ketidakmampuan Trump telah menyebabkan warga AS ketakutan dan merasa sendirian. (AFP/OL-1)