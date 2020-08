Menabur Energi Positif melalui Musik dan Warna

BEBERAPA bulan terakhir situasi dunia terasa lebih muram karena pandemi yang melanda, tidak terkecuali di Indonesia. Masa pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, membuat kita semua mencari cara masing-masing untuk berjuang dan tetap bertahan.

Banyak perubahan drastis terjadi saat pembatasan sosial diterapkan hingga muncul kecemasan akan ketidakpastian kondisi ini. Menyikapi kondisi ini UNIQLO Indonesia bekerja sama dengan Sounds From The Corner dalam proyek kolaborasi musik melalui campaign #LiveInColors.

Campaign #LiveInColors ini bertujuan untuk memberikan semangat masyarakat khususnya di Indonesia untuk terus berjuang dan tetap terus menebarkan kebahagiaan dan keceriaan kepada sesama melalui musik.

Pesan ini disampaikan melalui rearrangement lagu Bahagia yang telah dipopulerkan oleh grup G.A.C dan dinyanyikan kembali oleh delapan musisi untuk memberikan sentuhan warna baru yang lebih fresh dan menonjolkan kekuatan liriknya.

Delapan musisi yang terlibat ialah Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo, Sara Fajira, Bams, Lala Karmela, Zara Adhisty, Mikha Angelo, dan Valerie Pola.

Seluruh musisi ini akan menampilkan warna mereka masing-masing, mulai dari karakter suara, ciri khas dalam bermusik, hingga warna-warna dalam gaya berpakaian mereka yang dapat memberikan semangat positif kepada para pendengarnya.

Dipilihnya lagu Bahagia ini sebagai lagu utama dalam campaign #LiveInColors karena seluruh komponen lirik dan musik yang ada pada lagu ini sangat sesuai untuk membangkitkan semangat, harapan dan keceriaan.

“Musik adalah bahasa universal yang dapat diterima oleh semua orang, baik dari usia muda hingga dewasa dan merupakan salah satu media untuk mengungkapkan perasaan dan emosi yang sedang dirasakan. Bagi saya, musik adalah ungkapan jati diri dan memberikan warna motivasi untuk menginspirasi orang lain untuk terus positif dalam menghadapi segala sesuatu,” ujar Isyana Sarasvati.

UNIQLO Indonesia mendukung para musisi untuk menonjolkan karakter mereka masing-masing dengan memberikan sentuhan warna dalam gaya berpakaian yang stylish dan nyaman.

Kombinasi berbagai macam warna yang tertuang dalam proyek kolaborasi ini menampilkan beragam variasi ekspresi dalam bermusik, dan cara berpakaian yang memiliki satu benang merah yaitu memberikan keceriaan dalam kebersamaan. (RO/J-2)