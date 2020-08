Covid-19 Ditemukan di Gelembung AS Terbuka

KASUS positif covid-19 ditemukan digelembung tenis New York tempat turnamen Grand Slam Amerika Serikat (AS) Terbuka akan digelar pada akhir bulan ini. Hal itu diungkapkan Asosiasi Tenis AS (USTA), Selasa (18/8).

Pejabat medis USTA Bernard Camins mengungkapkan individu yang tertular covid-19 bukanlah pemain dan dia tidak menunjukkan gejala.

Hal itu diketahui setelah dilakukan 1.400 tes covid-19 sejak 13 Agustus dalam gelembung di Pusat Billie Jean King di New York tempat turnamen ATP Cincinnati dan AS Terbuka akan digelar.

Camins mengatakan pasien pria itu awalnya dinyatakan negatif namun dalam tes kedua, dua hari kemudian, hasilnya positif.

Dia menambahkan rekan sekamar pria itu kini menjalani karantina.

AS Terbuka yang dijadwalkan digelar pada 31 Agustus sangat terpengaruh oleh pandemi covid-19 dengan sejumlah petenis papan atas mengundurkan diri.

Mereka yang dipastikan tidak tampil di AS Terbuka adalah petenis putra peringkat dua dunia dan juara bertahan AS Terbuka Rafael Nadal. Begitu juga dengan mayoritas 10 besar WTA.

"Kami menghargai keputusan mereka. Itu adalah keputusan yang diambil oleh masing-masing pemain," ujar Eksekutif Kepala USTA Mike Dowse. (AFP/OL-1)