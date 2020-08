Indosat Ooredoo Raih Penghargaan Tingkat Asia

INDOSAT Ooredoo meraih HR Asia Award sebagai salah satu “Best Companies to Work for in Asia 2020”. Penghargaan bergengsi tersebut menunjukkan konsistensi dan komitmen perusahaan dalam mengembangkan talentanya sebagai aset perusahaan yang berharga.

Penghargaan itu sekaligus membuktikan Indosat Ooredoo adalah tempat kerja terbaik bagi masyarakat untuk mengembangkan karier mereka. HR Asia adalah salah satu publikasi paling otoritatif di Asia untuk Profesional HR Senior.

President Director & CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Neama, mengatakan “Saya sangat senang dan bangga atas pencapaian ini. Indosat Ooredoo memang selalu melibatkan karyawan dalam transformasi menuju perusahaan telekomunikasi digital terdepan."

"Sebagai perusahaan yang telah berusia 53 tahun, upaya kami untuk selalu menjadi tempat terbaik untuk bekerja dan tetap relevan dengan angkatan kerja dari generasi ke generasi tentu lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang lebih baru. Pengakuan ini telah mengonfirmasi bahwa kami berada di jalur yang benar dan lebih dekat dengan visi kami. Penghargaan ini juga akan menjadi penyemangat bagi seluruh karyawan perusahaan untuk terus memberikan kinerja terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua karyawan yang telah menunjukkan upaya dan kolaborasi luar biasa untuk mewujudkan Indosat Ooredoo "The Best Place to Work for" menjadi kenyataan,” lanjutnya.

Lebih dari 300 perusahaan dari 12 negara di seluruh Asia berpartisipasi dalam penghargaan ini. Penilaian penghargaan dilakukan melalui survei online kepada para karyawan, kunjungan kantor, presentasi, dan audit. Indosat Ooredoo menang di semua variabel penilaian dengan hasil survei jauh lebih baik dari rata-rata seluruh peserta. (RO/OL-1)