Sebarkan Optimisme,Produsen Bumbu Dapur ini Gelar Promo New Normal

DAMPAK negatif pandemi Covid-19 telah dirasakan banyak orang. Salah satu dampak negatif itu adalah melambatnya roda perekonomian. Meski begitu, masyarakat tak boleh menyerah dan harus kembali bangkit menghadapi masa adaptasi kebiaasaan baru atau new normal di tengah pandemi ini.

Guna mendorong masyarakat kembali bangkit menghadapi new normal, perusahaan makanan, PT Sasa Inti menggelar program ‘Gebyar New Normal Sasa Tepung Bumbu’ yang menyediakan 100.001 hadiah langsung.

Menurut General Manager Marketing PT Sasa Inti Albert Dinata, angka 100.001 memiliki filosofi bahwa masyarakat bisa kembali bangkit dan bersemangat menghadapi fase new normal di tengah pandemi Covid-19. Filosofi bangkit kembali itu tercermin dari angka satu yang sengaja ditempatkan di bagian belakang nominal 100.001.

"Kita harus yakin dan percaya bisa kembali berdiri tegap di masa new normal. Lewat program Gebyar New Normal Sasa Tepung Bumbu, kami juga ingin terus mengkampanyekan gerakan #ApaSihYangGaBisa agar rasa optimis menghadapi pandemi ini tetap tinggi sehingga kita semua bisa melewati masa sulit ini bersama-sama," ujar Albert dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga : Bank Mandiri dan KAI Terbitkan Kartu Commuter Pay

Program Gebyar New Normal Sasa Tepung Bumbu menyediakan 100.001 hadiah langsung berupa voucher pulsa senilai Rp5.000 atau paket produk new normal. Konsumen bisa mengikuti undian Grand Prize berupa mobil dan motor Anti-Covid-19 yang dapat membantu mobilitas selama new normal, sehingga dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman, nyaman, dan meminimalisir resiko terpapar virus COVID-19.

Selain kendaraan, Sasa juga menyediakan hadiah lainnya berupa Cleaner Robot, Handled Vacuum dan Air Purifier yang bisa membantu meningkatkan kebersihan rumah dan sekitar, agar kesehatan keluarga selalu terjaga sehingga imunitas tubuh dalam keadaan baik selama fase new normal.

"Rasa optimis yang tinggi perlu terus ditanamkan selama melewati masa-masa sulit sehingga semangat #ApaSihYangGaBisa terus menyala ketika menghadapi tantangan yang ada. Kami yakin kita semua bisa melewati tantangan ini sembari terus menerapkan protokol kesehatan yang tinggi selama masa new normal," tutup Albert. (RO/OL-7)