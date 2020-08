Bersepeda Sambil Beramal di Era New Normal

PANDEMI covid–19 yang tengah melanda negeri ini mengakibatkan lumpuhnya hampir seluruh sektor usaha, tak terkecuali sektor pariwisata dan usaha kreatif yang berimbas pada hilangnya penghasilan bagi pelaku usaha atau karyawan pada sektor usaha tersebut.

Harapan menjadi satu satunya cara dalam bertahan hidup. Pemerintah pun sedang berupaya untuk memberi bantuan untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Di sisi lain pandemi Covid-19 menimbulkan kebiasaan baru, gaya hidup sehat yang sekarang sedang menjadi trend dimasyarakat salah satu nya dengan bersepeda, hampir setiap hari ratusan pesepeda memadati jalanan di kota, khusus nya Kota Bandung, bahkan jika diakhir pekan jumlahnya bisa mencapai ribuan pesepeda yang memadati jalan-jalan di pusat kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut, Satoe Komunika Event Organizer pelaku usaha dibidang kreatif yang berdomisili di Bandung Jawa Barat, berinisiatif untuk menggagas sebuah acara amal yang didasari oleh penggabungan kedua fenomena di atas dan dikemas secara virtual, yaitu #bikeforhope.

Event fun bike bertajuk #bikeforhope dibuat untuk lebih mendukung kegiatan bersepeda yang sedang menjadi tren dimasyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung saat ini. Selain sebagai sarana sosialisasi aman bersepeda, acara ini juga dibuat untuk membantu pelaku wisata yang terdampak covid-19 dengan mendonasikan sebagian dari hasil registrasi peserta.

Dengan diselenggarakannya acara tersebut, diharapkan dapat membantu kelangsungan hidup para pelaku usaha atau karyawan yang terdampak langsung, pada sektor pariwisata dan usaha kreatif khususnya di wilayah Kota Bandung.

Acara ini memberikan pengalaman bersepeda yang baru dan unik. Berbeda dengan event fun bike pada umumnya #bikeforhope dilakukan secara individu atau kelompok kecil dengan menelusuri tempat–tempat ikonik di Kota Bandung sebagai tantangannya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan social distancing serta ketentuan bersepeda aman yang dikeluarkan Dinas Perhubungan.

#bikeforhope digelar selama 6 hari, dimulai pada hari Senin, 17 sampai dengan Sabtu, 22 Agustus 2020 serta acara puncaknya yang akan mengundi ratusan doorprize serta grandprize dua unit sepeda gunung & 1 unit sepeda lipat akan disiarkan langsung dari chanel youtube Satoe Komunika EO pada hari Sabtu, 23 Agustus 2020.

Aturan mainnya sendiri Peserta #bikeforhope diwajibkan mengunduh aplikasi Strava, jarak yang ditempuh minimal 10Km dalam 1x perjalanan, mengunggah hasil screen capture dari aplikasi Strava yang menunjukkan jarak tempuh dan map track, serta foto pribadi saat bersepeda minimal 5 slide foto di lokasi berbeda dengan sekali unggah ke Instagram dengan memilih minimal 5 dari 17 tempat yang telah ditentukan.

Tempat-tempat yang telah ditentukan adalah Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Taman Jomblo, Gedung Sate, Taman Lansia, Pet Park, Taman Foto, Taman Musik, Balai Kota Bandung, Taman Vanda, Jalan Braga, Gedung Merdeka, Kilometer 0 Kota Bandung, Alun-alun Bandung, GOR Saparua, Taman Super Hero, Bandung Creative Hub, dan Monumen Bandung Lautan Api.

Peserta wajib menggunakan caption yang unik dan hashtag #bikeforhope #bfh(no.peserta) #satoekomunikaeo dan tag ke Instagram @satoekomunikaeo_ saat melakukan kegiatan #bikeforhope, peserta wajib menggunakan kaos & topi event serta perjalanan dilakukan sendiri, atau bisa bersama dengan peserta lainnya, menyesuaikan dengan aturan social distancing.

Segera daftarkan diri kamu untuk menjadi bagian dari #bikeforhope dengan cara dapat melakukan pendaftaran via link berikut : http://linktr.ee/bikeforhope/ atau klik di bio Instagram @satoekomunika_ atau bisa juga via Call center : 0811 2311 800 (Call only). Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp75.000, peserta akan mendapatkan racepack yang berisikan kaos serta topi event #bikeforhope serta kamu juga ikut berpartisipasi memberikan donasi kepada pelaku wisata di Kota Bandung. (OL-09)