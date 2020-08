Tujuh Film Indonesia Berlaga di SeaShorts 2020

SeaShorts Film Festival adalah festival film pendek tahunan Asia Tenggara yang berlangsung di Malaysia. Festival ini ada sejak 2017, salah satu inisiatornya adalah sineas Malaysia Tan Chui Mui.

Bertema Reimagining Short Films, Reinventing Southeast Asia, gelaran SeaShorts tahun ini berlangsung secara daring pada 12-20 September. Setelah sebelumnya direncanakan digelar di Ipoh, Malaysia pada 25-30 Agustus.

Seperti dikutip dari situs resmi panitia penyelenggara https://seashorts.org/seashorts-competition-selection/, dari 544 film yang masuk tahun ini, ada 30 film yang akan berkompetisi memperebutkan beberapa kategori penghargaan. Ada tujuh film pendek Indonesia yang ikut berpartisipasi di SeaShorts tahun ini.

Ketujuh film itu adalah Ora Srawung, Mati Suwung (Destian Rendra Pratama), Bura (Eden Junjung), Jalan-Jalan Sore (Candra Aditya), Gimbal: A Bet Between Tradition and Pride (Sidiq Ariyadi), Ruwatan (Ernest Lesmana), Shitpost (Wimar Herdanto), dan Sunny Side of the Street (Andrew Kose).

Untuk bisa menyaksikan film-film yang ada di SeaShorts, penonton dikenakan biaya $5 AS (Rp.74,190 ribu) untuk pembelian tiket sampai 23 Agustus. Sementara setelah itu, penonton dikenakan harga tiket $10 AS (Rp148,337 ribu). (M-4)