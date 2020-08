Oracle Dilaporkan Tertarik Beli Tiktok

PERUSAHAAN teknologi Oracle Corp menggelar pendahuluan diskusi dengan ByteDance, untuk mengakuisisi platform berbagi video singkat TikTok.

The Financial Times, Selasa (18/8), menyebut Oracle serius mempertimbangkan membeli operasional TikTok di Amerika Serikat (AS), Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Oracle, ByteDance, dan TikTok tidak berkomentar atas peristiwa ini.

Sebelumnya, Twitter Inc dikabarkan juga mendekati ByteDance untuk membeli TikTok di AS.

Sejauh ini, Microsoft Corp yang benar-benar terlihat serius membeli operasional TikTok di AS.

CEO Microsoft Satya Nadella bertemu dengan Presiden AS Donald Trump membahas rencana akuisisi itu, beberapa waktu lalu.

Trump setuju dengan rencana Microsoft membeli TikTok, ia berpendapat akan lebih mudah jika Microsoft membeli semua saham TikTok dibandingkan hanya 30%.

Negosiasi Microsoft dengan ByteDance ditargetkan selesai pada 15 September mendatang. (Ant/OL-1)