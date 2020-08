Waspadai Rasa Aman Saat Menjelajah Dunia Maya

Riset terbaru dari Kaspersky mengungkap lebih dari 8 dari 10 pengguna internet di Asia Tenggara merasa aman saat mengkases internet. Nyatanya, hampir seperempatnya justru mengaku pernah menggalami peretasan akun media sosial atau surel.

Survei itu bertajuk More Connected than Ever Before: How We Build Our Digital Comfortzones pada Mei 2020. Riset itu melibatkan 760 responden di Asia Tenggara untuk mengungkap perubahan perilaku dan pandangan para pengguna internet secara daring selama masa pandemi.

Hasilnya, mayoritas (82%) responden menganggap gaya hidup digital mereka aman dalam privasi data. Angka itu lebih tinggi 7% dari rata-rata global yang berada pada 75%.

Sebanyak 1% pengguna internet mengaku hidup secara virtual terasa sangat tidak aman bagi mereka. Angka itu lebih rendah dari tingkat global yaitu sebesar 3%. Sisanya menjawab merasa tidak aman (11%), lebih rendah dari persentase global sebesar 16%. Terakhir, 5% pengguna internet mengaku tidak yakin.

Meskipun yakin aman berinternet, para pengguna internet juga mengaku pernah menggalami peretasan daring. Angka itu terbagi dalam akun media sosial (21%), akun surel (20%), perangkat seluler (13%), jaringan Wi-Fi (12%), dan akun perbankan (12%).

“Sangat nyaman untuk menjalani sebagian besar hidup kita secara online dengan aman, terutama di saat ketika kita perlu membatasi aktivitas fisik untuk menjaga diri dan keluarga aman dari efek pandemi ini. Namun, kenyamanan di dunia maya bukan berarti menurunkan kewaspadaan,” kata Yeo Siang Tiong, General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky dalam rilis yang diterima Media Indonesia (17/8).

Agar tetap aman di dunia maya, berikut beberapa hal yang patut dilakukan.

- Selalu menjaga privasi. Tidak membagikan atau mengizinkan akses informasi pada pihak ketiga kecuali benar-benar diperlukan.

- Mulailah menggunakan 'privacy checker' untuk membantu mempertimbangkan pengaturan profil media sosial ke mode pribadi.

- Gunakan kata sandi unik untuk setiap akun. Hindari penggunaan kata sandi yang sama berulang kali. (RO/M-2)