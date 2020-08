Sambut HUT ke-75 RI dengan Grand Topping Off the Residences

BERTEPATAN dengan perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia ke-75, PT Permadani Khatulistiwa Nusantara (PKN), yang merupakan usaha joint venture dari Rajawali Property Group (RPG), menandai Grand Topping Off The Residences at The St. Regis Jakarta di Setiabudi, Kuningan.

Untuk merayakan momen yang penting itu, upacara bendera Merah Putih diadakan di lantai teratas gedung 62 lantai tersebut. Acara kemudian dilanjutkan dengan Grand Topping Off dari 195 unit Residences. Sebuah upacara simbolis, prosesi topping off dilakukan oleh Direksi, Ferry Maruf (Presiden Direktur, PKN), Chris Chin (Direktur Proyek, PKN), David Korintus (Representatif Joint Venture) dan Heri Atmoko (Manajer Proyek, PKN) untuk secara resmi menandai selesainya struktur bangunan.

Baca juga: Rusunawa Rasa Apartemen

Menurut Ferry, pembangunan memang sempat terhenti sekitar tiga bulan karena adanya kebijakan PSBB. Kemudian sejak Juli mereka melanjutkannya lagi.

"Kami bersyukur dapat melakukan Grand Topping Off The Residences at The St. Regis Jakarta pada masa yang penuh tantangan ini. Dengan dimulainya kembali proyek kami pada Juli, kami tidak hanya merayakan pencapaian yang luar biasa, tetapi juga merayakan semua pekerja yang berjasa di balik mega konstruksi ini," ujar Ferry.

"Sampai saat ini, kami memiliki rekam jejak kecelakaan 0%, dan semua orang di lokasi berada dalam kesehatan yang sangat baik. Meskipun tenaga kerja kami terbatas di angka 50% sesuai dengan peraturan kesehatan, namun dengan semangat dan pengalaman tim yang tinggi, kami yakin bahwa kami akan kembali ke jalur penyelesaian,” imbuhnya.

Proyek The Residences at The St. Regis Jakarta, kata dia telah menerapkan protokol Kesehatan & Keselamatan yang ketat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19, termasuk pemeriksaan suhu, rapid test reguler yang dilakukan oleh perusahaan, pengiriman makanan higienis, penggunaan masker dan penerapan jarak sosial. Selain itu, pekerja konstruksi juga telah dikurangi, dari yang semula 3000 menjadi 1300 pekerja.

Dengan 100% selesainya struktur bangunan, proyek konstruksi melaporkan kemajuan positif dengan persentase penyelesaian di atas 70% untuk keseluruhan62 lantai, 80% fasad telah dipasang, 70% kemajuan pengiriman Marmer Italia yang diimpor, 75% pada instalasi mesin, kabel listrik, dan perpipaan, 98% tender untuk furnitur dan perlengkapan lainnya telah diputuskan. Sedangkan pengerjaan hardscape dan landscape telah mencapai 50%.

"Kami menjunjung tinggi standar hunian mewah dari merk St. Regis global yang diselaraskan dengan komitmen kami untuk memberikan kualitas unggul di Rajawali Property Group, dan juga menjamin bahwa setiap hunian akan menjalani quality check. Kami akan memastikan bahwa produk akhir benar-benar merupakan rumah yang terinspirasi oleh keinginan khusus,” jelas DirekturSales & Marketing, PT. Permadani Khatulistiwa Nusantara Swanny Hendrarta.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di kawasan Asia Pasifik, Rajawali Property Group memegang posisi terkemuka di industri properti dan manajemen aset Indonesia. Rajawali Property Group juga telah menerima berbagai penghargaan selama bertahun-tahun, antara lain 'The Best Condo Development' dan 'The Best Luxury Condo Development' yang dianugerahi di Penghargaan PropertiGuru, Indonesia Property Awards Tahunan ke-4 yang bergengsi untuk mengakui perkembangan The Residencesat The St. Regis Jakarta.

Rajawali Property Group juga menandai pengembangan merek St. Regis ke-3 di Asia Tenggara yang mencakup The St. Regis Bali Resort dan The St. Regis Langkawi, Malaysia. Beragam properti mewah di ibu kota dan tujuan wisata global beroperasi di bawah manajemen RPG, termasuk Four Seasons Hotel Jakarta, The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Bali dan The Westin Langkawi. (RO/A-1)