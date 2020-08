Pemerintah Inggris Dorong Warga Makan di Restoran

PEMERINTAH Inggris menyiapkan skema yang akan mendorong warga makan di restoran yaitu dengan membayari sebagian dari harga makanan. Langkah itu diambil pemerintah Inggris untuk mendongkrak sektor yang terpukul akibat pandemi covid-19.

Insentif yang diberi nama Eat Out to Help Out itu akan berlaku antara Senin hingga Rabu selama Agustus dengan pemerintah membayar 50% biaya makan di restoran, cafe, atau pub hingga sebesar 10 pound sterling (sekitar Rp193 ribu) per orang.

Centre for Economics and Business Research (CEBR) melaporkan insentif dari pemerintah itu membantu mendongkratk jumlah pengunjung restoran di Inggris.

Di dua pekan pertama Agustus, jumlah warga yang makan di restoran dan memanfaatkan tawaran pemerintah itu naik sebesar 26,9% per harinya.

CEBR menggarisbawahi skema selama sebulan penuh yang dibuat Menteri Perekonomian RIshi Sunak itu akan membantu Inggris menuju ke arah normal.

Nina Skero, ekonom di CEBR mengatakan tidak bisa dibantah inisiatif itu meraih sukses.

Dia mengatakan kebijakan itu mendorong warga untuk pergi ke restoran sehingga membantu warga untuk kembali ke kebiasaan bersosialisasi yang pada akhirnya akan membantu perekonomian.

Pemerintah Inggris telah menyiapkan dana sebesar 500 juta pound sterling untuk kebijakan Eat Out to Help Out itu. (AFP/OL-1)