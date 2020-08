Jumlah Kematian Covid-19 AS Tembus 170.000

Kematian akibat covid-19 Amerika Serikat (AS) telah melampaui angka 170.000, menurut Pusat Sains dan Teknik Sistem (CSSE) Universitas Johns Hopkins.

Dengan kasus nasional yang mencapai 5,4 juta, jumlah kematian akibat penyakit ini di AS naik menjadi 170.019 pada pukul 18.27 waktu setempat, Minggu (16/8), menurut CSSE.

Negara bagian New York mencatat kematian terbanyak di seluruh negeri. Ada 32.840 kematian di New York, diikuti oleh New Jersey (15.912). California dan Texas keduanya melaporkan lebih dari 10.000 kematian.

Negara-negara bagian dengan lebih dari 7.000 kematian juga termasuk Florida, Massachusetts, Illinois, dan Pennsylvania.

AS telah mencatat beban kasus dan kematian tertinggi dari negara mana pun di dunia, terhitung lebih dari 20% dari jumlah kematian global.

Panti jompo AS sekali lagi mengalami lonjakan kasus covid-19 baru karena penyebaran komunitas, menurut sebuah laporan baru-baru ini yang dirilis oleh American Health Care Association dan National Center for Assisted Living.

Sementara itu, jumlah nasional dan tingkat kasus pada anak-anak telah terus meningkat dari Maret hingga Juli, kata pedoman baru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC). (Xinhua/OL-14)