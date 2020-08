NIKI Kangen Ikut Lomba 17-an

PENYANYI NIKI, yang kini sedang membangun karier bermusik di Amerika Serikat (AS), mengaku merindukan momen perayaan hari kemerdekaan Indonesia.

NIKI mengaku kangen mengikuti lomba-lomba yang sering diadakan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus.

"Iya, dulu pas aku sekolah, suka ada lomba apa itu balap karung. Terus makan kerupuk banyak deh," kata NIKI dalam acara Bertemu Indonesia yang ditayangkan melalui akun YouTube Najwa Shihab, Minggu (16/8) malam.

NIKI yang baru merilis lagu tunggal terbaru yang berjudul Lose itu juga mengungkapkan dirinya termasuk yang aktif mengikuti aneka lomba khas 17 Agustus.

"Aku suka banget dulu partisipasi lomba. Jadi aku kangen 17-an di sini," ujar NIKI.

Penyanyi yang tergabung dalam 88rising itu juga menceritakan pengalamannya saat menyanyikan lagu Indonesia Raya di panggung Head In The Clouds Festival, yang diadakan di LA State Historic Park, AS, 2019 lalu.

"Karena itu tanggal 17, saya pikir ini festival di US yang digelar untuk pasar Asia. Aku sebagi orang Asia kayaknya enggak baik kalau aku enggak berkonstribusi bagi kampung halaman," terang dia.

Saat itu, NIKI melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di hadapan ribuan penonton yang menyaksikan festival musik tersebut di AS.

Tidak hanya itu, dalam penampilannya, NIKI juga menyelipkan pidato dari Presiden RI pertama, Soekarno, yang menggema panggung di hari itu.

"NIKI bikin sendiri di laptop. Terus aku download speech Bung Karno dari YouTube terus aku potong dan jadilah intro itu," imbuhnya. (Ant/OL-1)