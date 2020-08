Rayakan HUT RI, Cicit WR Soepratman Nyanyikan Indonesia Raya

PENYANYI Andrea Turk, yang juga merupakan cicit buyut dari kakak kandung WR Soepratman, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk merayakan HUT RI ke-75.

Dalam keterangan resminya, Senin (17/8), Turk membagikan video yang diunggah melalui akun YouTube pribadinya saat menyanyikan Indonesia

Raya dengan iringan gitarnya sendiri.

"Halo, nama saya Andrea Turk. Sembilan puluh dua tahun yang lalu, buyut saya, WR Soepratman, menciptakan lagu yang berjudul Indonesia Raya, kata Turk dalam pembukaan video sebelum menyanyikan Indonesia Raya.

"Hari ini, dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, dengan rasa bangga dan hormat, saya ingin menyumbangkan suara saya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk rakyat Indonesia," sambungnya.

Saat ini, Turk yang berusia 19 tahun itu adalah mahasiswi yang akan mulai tahun kedua di California Institute of the Arts (CalArts), Los Angeles, Amerika Serikat (AS).

Dengan sikap hormat kepada sang saka Merah Putih, Turk merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia jauh dari Tanah Air.

Turk merekam sendiri lagunya di studio, sendirian jauh dari keluarga besarnya di Indonesia dan dalam suasana pandemi covid-19 di negara orang.

Tahun lalu, Turk masih ikut menyanyikan Tanah Airku di puncak peringatan detik peringatan kemerdekaan di Istana negara dan diterima Presiden Joko Widodo. (Ant/OL-1)