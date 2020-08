Dishub DKI Perpanjang Uji Coba Bike Sharing

DINAS Perhubungan DKI Jakarta memperpanjang uji coba program 'Bike Sharing' hingga 1 bulan ke depan. Sebelumnya program penyewaan sepeda ini diluncurkan pada awal Juli lalu dengan jumlah sepeda yang bisa disewa sebanyak 200 unit.

"Iya kami perpanjang 1 bulan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat dikonfirmasi Minggu (16/8).

Ada sembilan titik stasiun penyewaan sepeda yakni Stasiun MRT Bundaran HI, Halte Bus Pelican Crossing Bundaran HI sisi Timur, Halte Bus Pelican Crossing Bundaran HI sisi Barat, di depan Gedung Sinar Mas, Halte Bus Balaikota Sisi Selatan, Stasiun Tanah Abang, Kantor Walikota Jakarta Pusat / Museum Prasasti, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, dan Gedung Dinas Teknis Jatibaru.

Syafrin memastikan jumlah unit sepeda akan ditambah. Begitu pula lokasi stasiun penyewaan juga akan ditambah.

Perpanjangan ini dilakukan karena Dishub DKI Jakarta memiliki waktu lebih lama untuk melakukan kajian layanan sepeda bagi warga ibu kota.

Jakarta merancang program 'Bike Sharing' ini untuk merangsang minat masyarakat agar menggunakan sepeda sebagai alat transportasi 'first and last mile' dan bukan sekadar alat rekreasi atau olahraga.

Evaluasi lebih jauh diperlukan juga agar Dishub DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan terkait sepeda. Di samping itu, evaluasi ini juga akan menjadi bahan pertimbangan peraturan gubernur (pergub) tentang sepeda yang sedang difinalisasi.

"Sambil paralel dengan itu kita lihat operasional dari sisi warga dan operator. Kita siapkan regulasi lagi dalam penyempurnaan," tegas Syafrin.(OL-7)