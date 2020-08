Kevin de Bruyne Pemain Terbaik Liga Primer Musim Ini

KEVIN de Bruyne menjadi pemain terbaik Liga Primer 2019/2020. Gelandang Manchester City itu mengalahkan trio pemain Liverpool.

Ketiga pemain itu adalah Jordan Henderson, Sadio Mane, dan Trent Alexander-Arnold. Pemain asal Belgia itu menjadi satu-satunya pemain Manchester City yang masuk nominasi Pemain Terbaik Liga Inggris 2019-2020.

Selain keempat nama itu, ada juga mantan penyerang Liverpool, Danny Ings, yang saat ini bermain untuk Southampton. Pencetak gol terbanyak Liga Primer musim ini, Jamie vardy, dan kiper Burnley, Nick Pope, juga masuk nominasi.

De Bruyne tampil luar biasa bersama The Citizens musim ini. Dia mencatatkan 20 assist dalam satu musim dan menyamai rekor Thierry Henry pada 2003 lalu. De Bruyne juga telah berhasil mencetak 13 gol di Liga Inggris musim ini.

Namun, kegemilangan De Bruyne tidak diikuti gelar yang diraih The Citizens. Dia gagal membawa City mempertahankan gelar Liga Primer. The Citizens cuma menjadi runner up Liga Inggris, kalah dari Liverpool, yang menjadi juara Liga Primer untuk pertama kalinya.

Adapun Juergen Klopp berhasil menjadi Pelatih Terbaik musim 2019-2020. Sementara itu, Trent Alexander-Arnold terpilih menjadi Pemain Muda Terbaik 2019-2020. (Skysports/OL-7)